Hijos de Nacho dan de que hablar en las redes sociales con sus movimientos de hip hop (Video)

(Deslicen para ver todos los videos) @bboycrx es el profesor de hip hop más adorable que he conocido. Santiago y Miguel aman sus clases y están aprendiendo bastante rápido. CJ tiene muchísima paciencia (mucha, en serio 😂) y los motiva un montón. Que mis hijos me pidan ir a su clase dice mucho de él 😊❤️ También contagió a Matías (vean el último video) Bajen la aplicación de Millennium Dance Complex Miami y busquen las clases de Christian Olmtak. Pueden simplemente llegar y pagar 15$ por la clase y si les gusta (que sé que les va a encantar) puede comprar las clases por paquetes y ahorrar un poco. Christian enseña a principiantes e intermedios de todas las edades (Las mamás puedes hacer la clase con sus hijos si quieren 😊) Ah y en Millennium no tienen que estresarse por recitales, ni vestuarios, ni competencias, ahí solo van a divertirse mientras aprenden a bailar de verdad, solo por pasión 😎 Los paquetes sirven para usarlos en cualquiera de las clases de Millennium. 🇺🇸 @Bboycrx is the coolest and sweetest hip hop teacher ever. Santiago and Miguel are totally loving his classes and they are learning a lot really fast. CJ is easy going, patient (believe me🤣) and encouraging. Having them asking me to take them to CJ's class says a lot about him. He is the one that inspired Matías to start dancing 😂(swipe till the end and you'll see). Go and get the Millennium Dance Complex Miami app and look for Christian Olmtak classes. You can just drop in and pay 15$ for the class and if you love it (I'm sure you will) you can buy a bunch of classes at once and save some bucks. The class is for beginners/intermediate of all ages (moms welcomed to dance and not just wait for the kids 😉). Oh, and you can forget about recitals and competitions and fancy outfits, Millennium is about having fun while learning to dance out of pure passion 😎🔥 "Love all, serve all, dance more" …#UnityinDiversity #MillenniumMiami #hiphop #dance #LosMendoza

