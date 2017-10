Funcionarios de la GNB impidieron que diputado Antequera denunciara corrupción en cementera de Barquisimeto

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que el diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Antequera, denunciara a los medios de comunicación presuntos hechos de corrupción en la Corporación Socialista de Cemento, cuya planta se encuentra en Barquisimeto, estado Lara.

Los militares se acercaron al lugar, cerca de las 9:00 am, en una camioneta negra. Un funcionario aseguró que no se podían hacer denuncias en la zona y Antequera le respondió que se encontraba en la vía pública y no podían prohibirle que declarara a los medios de comunicación, reseñó El Nacional Web.

Posteriormente, otros dos funcionarios se bajaron de la camioneta y con los fusiles en mano, quisieron amedrentar a las personas que se encontraban ahí. Pidieron a los periodistas que se retiraran, tomaron fotos y estuvieron hasta que el diputado se retiró.

El parlamentario por el estado Lara denunció que la empresa ha decaído desde que el ex presidente Hugo Chávez ordenó su expropiación.

En Barquisimeto GNB nos impide denunciar ante medios de comunicación, daño ambiental en la Corporación Socialista de Cemento. #5Oct pic.twitter.com/gj7BZJKhXr — Daniel Antequera (@danielantequera) October 5, 2017

DC | EN