Freddy Guevara anunció que Voluntad Popular no participará en elecciones municipales y pidió nueva alianza opositora #24Oct

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, anunció que el partido Voluntad Popular no participará en un eventual llamado a las elecciones municipales y propuso una nueva alianza opositora y un replanteamiento de la estrategia que cuente con la presencia de varios liderazgos políticos, incluso figuras del chavismo disidente.

Para Guevara ”la realidad hoy es que la Mesa de la Unidad perdió su utilidad, hay que replantearla”, de allí que abogó por una ruta común que fortalecerá la lucha para lograr un cambio político en el país.

Sobre las venideras elecciones para escoger a alcaldes y consejos legislativos, Guevara dijo que ”Voluntad Popular no va a participar en ese proceso, no porque no creamos en la vía del voto, por el contrario, porque creemos en el voto de verdad, vamos a plantear la lucha para poder votar libremente”.

”Bajo estas condiciones electorales no podemos continuar haciendo la farsa al régimen”, dijo Guevara quien calificó de ”actitud cobarde” la decisión de cuatro gobernadores de la oposición de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Enfatizó que para lograr resultados distintos se tiene que cambiar el sistema electoral venezolano y su órgano rector, el Consejo Nacional Electoral.

Afirmó que la crisis actual que se vive en la Mesa de la Unidad ”nos va a permitir construir una unidad donde el objetivo sea salir de la dictadura y no convivir con ella”.

Guevara, quien ofreció una rueda de prensa a nombre de Voluntad Popular, rechazó que los gobernadores hayan dicho que se humillaron por sus estados, ”la humillación no es un sacrificio”, sentenció.

Aseguró que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, miente cuando dice que los diputados Julio Borges y Luis Florido están en República Dominicana para un nuevo acercamiento con el gobierno.

”Ellos no están escondidos”, indicó y recordó que la gira internacional de los parlamentarias fue anunciada previamente.

DC | Unión Radio