Detienen a hija de actor mexicano por matar a su pareja de 50  puñaladas

La hija del reconocido actor mexicano Tony Bravo, María Elizabeth Tanús, se encuentra detenida en el penal femenil del estado mexicano de Puebla, luego de que confesara haberle quitado la vida a su pareja Vicente Vargas Ramírez el pasado domingo 1 de octubre de al menos 50 puñaladas.

De acuerdo al boletín que emitió la Fiscalía General de Justicia de Puebla, la mujer de 44 años fue encontrada con una crisis nerviosa en las afueras de su residencia a punto de atentar contra su vida, amenazando con lanzarse desde un tercer piso.

Desde allí, María gritó: “Yo solo me defendí. Me dijo que tenía Sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”.

La pareja de la mujer murió de una hemorragia provocada por la herida en el cuello producida con un objeto punzocortante. Sufrió 52 heridas de este tipo, según se informó en la primera audiencia realizada el 4 de octubre.

Por su parte, Antoinette Tanus, hermana de María Elizabeth, dijo que Mariely se defendió de Vicente Vargas Ramírez para evitar ser su víctima. A través de un video difundido en sus redes sociales habló sobre el caso. A continuación el video.

DC/CD