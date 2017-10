Corte de Nueva York aprobó este martes los alegatos para una cadena perpetua en contra de los narcosobrinos

A pesar de gozar de una mañana soleada, Nueva York fue escenario este martes tres de octubre de vientos sumamente fríos, los cuales soplaban las hojas que han comenzado a desprenderse de los árboles de la ciudad que vive actualmente los primeros días del otoño. Había llegado el día fijado por el juez Paul Crotty para realizar una audiencia oral en el caso de los sobrinos Flores donde se discutieron los puntos esgrimidos por la Fiscalía para otorgar una sentencia de cadena perpetua a Efraín Campo Flores y a Franqui Francisco Flores y en la cual los abogados defensores tuvieron la oportunidad de rechazar con pruebas, estos alegatos.

La fiscalía entregó el 18 de mayo de 2017 a la Corte Federal Sur de Nueva York, un paquete de evidencias que comprometerían aún más a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana para que fueran analizados y donde solicitaban al tribunal una sentencia de cadena perpetua para ambos detenidos.

El 20 de Junio de 2017, las firmas de abogados que representan a los sobrinos Flores enviaron en cartas separadas, una serie de alegatos donde intentaron desestimar las evidencias presentadas por la fiscalía para otorgar una sentencia de cadena perpetua. Ante esta situación. el juez Paul Crotty anunció una audiencia oral donde las partes involucradas en el caso estuvieran presentes, a fin de discutir todos estos puntos que de alguna manera, repercutirán en la decisión que tome el citado tribunal Federal sobre este caso. La cita estaba pautada para este martes a las 11:45 a.m.

11:00 a.m.

Al llegar a la Corte, me dispuse a hacer la fila para entrar, afortunadamente no habia nadie y una dama de seguridad muy gentilmente me hizo pasar al área donde se revisan las pertenecías de los visitantes y se hace un control como el que se lleva a cabo en los aeropuertos antes de abordar un vuelo. Como se acostumbra en todos los tribunales federales del país, tuve que dejar el celular y el Ipad en la recepción porque la entrada de cualquier dispositivo electrónico está prohibido.

Al llegar al piso 14 donde esta ubicada la sala 14C, me tope con David Rody abogado de Franqui Francisco Flores junto a un grupo de 4 personas, Al notar mi presencia bajaron el tono de voz lo cual es lógico en estos casos cuando se dan cuenta que hay algún periodista. La puerta del salón estaba cerrada y nos tocó esperar unos minutos hasta que algún empleado nos facilitara la entrada al 14C.

11:30 a. m.

Un timido bullicio se escuchaba en la sala; los abogados de las firmas que defienden a los sobrinos Flores caminaban y hablaban entre ellos en su área asignada. La traductora y el escribiente en sus puestos y el secretario atento al programa a seguir. Un solo fiscal estuvo presente y se mantuvo callado en su lugar durante la espera de inicio de la audiencia. En la zona para la prensa solo habían 5 periodistas y en la parte del público fue ocupada por 4 hombres que dieron la impresión de haber venido con los abogados de la defensa.

11:45 a. m.

La puerta lateral por donde entran y salen los acusados fue abierta e hicieron su entrada Franqui Francisco Flores calvo con la cabeza afeitada y facciones muy endurecidas, estaba serio y lucía como cansado, detrás de él Efrain Campo Flores con una barba muy descuidada, con una ligera sonrisa al saludar a sus abogados que daba la impresión que era por gentileza más que por alegría o paz. Ambos estaban vestido con el uniforme azul de presidiario, con una ligera perdida de peso, ojerosos, pálidos, como perdidos.

Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana tras saludar a sus defensores, tomaron sus asientos y se colocaron los audífonos donde se les tradujo todo lo que estaba pasando en la Corte durante la audiencia oral. Cabe destacar que en esta audiencia los sobrinos Flores no emitieron ninguna declaración, en el proceso solo participaron los abogados de la defensa, los fiscales y el juez Paul Crotty.

11:50 a. m.

ALL RISE (todos de pie), se escuchó decir al secretario de la Corte quien de esta manera anunció la entrada al salon del juez Crotty, este se sentó en su lugar y pidió a los presentes tomar asiento para comenzar lo antes posible, la audiencia oral.

11:55 a. m.

El juez Paul Crotty dio inicio a la audiencia en la cual se discutió cada punto manifestado por la fiscalia; el juez mencionaba el tema y la defensa explicaba con pruebas, porqué debía ser desestimada a la hora de emitir una sentencia.

Durante la audiencia el juez Paul Crotty le dio la razón a la defensa en desestimar los siguientes puntos expuestos por la fiscalía:

Uso de la Violencia: Los abogados de Efrain y Franqui lograron demostrar que ellos no utilizaron ningún tipo de violencia durante el tiempo que estuvieron conspirando para llevar drogas a Estados Unidos.

Obstrucción de la Justicia: Los abogados de Efrain y Franqui lograron demostrar que ellos en ningún momento obstruyeron a la justicia en su detención en Haiti, traslado a Nueva York ni durante el juicio.

Los puntos que el juez Paul Crotty leyó que contaron con su visto bueno y serán tomados en cuenta a la hora de emitir una sentencia fueron:

Cantidad de Droga: Al hablarse de un cargamento superior a los 400 kilos de cocaina, los ańos de sentencia se elevan para los indiciados, en el caso de los sobrinos Flores se habló de un cargamento de 800 kilos.

Uso de Armas: Aunque la defensa fue clara en demostrar que Efrain y Franqui no portaban armas, el juez Crotty indicó que si sus guardaespaldas estaban armados automáticamente esto significa que los indiciados las portaban.

Soborno: Las pruebas de la defensa en este punto fueron muy débiles por lo que el juez validó lo expuesto por la fiscalía.

Otros puntos también fueron discutidos y validados por el juez, quien en varias ocasiones llamó la atención de la defensa por ser repetitiva en sus alocuciones e intentar confundir con las pruebas que presentó durante la audiencia.

1:20 p. m.

Ocho fueron los puntos discutidos durante la audiencia oral en el caso de los sobrinos Flores; seis de ellos serán tomados en cuenta a la hora de emitir una sentencia y dos fueron desechados. El juez Paul Crotty acordó con los abogados de Efrain Campo Flores y Franqui Francisco Flores, dos reuniones para los días Primero y ocho de Diciembre de 2017 y según el resultado de esos encuentros se fijó tentativamente la fecha de la lectura de la sentencia para el 14 de Diciembre de 2017.

1:30 p. m.

El juez dio por terminada la audiencia, el fiscal presente en la sala salió sin ningún tipo de gesto mientras que los abogados de la defensa se le notó contrariados y vencidos, aunque frente a la prensa intentaron verse diferente. Mientras tanto, Efrain Campo Flores y Franqui Francisco Flores eran enviados nuevamente via subterránea al Metropolitan Correctional Center de Nueva York, una prisión de máxima seguridad ubicada a pocos metros de la Corte Federal Sur de Manhattan. Ambos edificios tienen comunicación bajo tierra para el traslado de reclusos desde y hacia el tribunal.

En tan solo dos meses (el diez de Noviembre de 2017 para ser exactos), los sobrinos de la pareja presidencial venezolana cumplirán dos ańos recluidos en la citada cárcel donde también se encuentra el narcotraficante mexicano Joaquin “El Chapo” Guzman, cuyo caso se encuentra en la Corte Federal Este de Brooklyn con sede en Nueva York.

DC | Caraota Digital /Jusquifabio Flores