Conoce las fabulosas propiedades del vinagre de manzana

Sus beneficios se deben, ante todo, a una bacteria capaz de cuidar de nuestro organismo, de depurarnos y mejorar nuestras digestiones. Y no solo eso, el vinagre de manzana es rico en oligoelementos como el calcio, el potasio, el magnesio, el cobre, el hierro

Vinagre de manzana también conocido como “vinagre de sidra de manzana” no es solo un excelente aderezo para nuestras ensaladas, sino también como un remedio medicinal con múltiples usos que dará resultados maravillosos.

Sus beneficios se deben, ante todo, a una bacteria capaz de cuidar de nuestro organismo, de depurarnos y mejorar nuestras digestiones. Y no solo eso, el vinagre de manzana es rico en oligoelementos como el calcio, el potasio, el magnesio, el cobre, el hierro… Todo un tesoro de propiedades que hacen de él un recurso natural usado desde la antigüedad para tratar innumerables dolencias.

El vinagre de manzana es fácil de encontrar en cualquier tienda, pero siempre será adecuado elegir uno que sea de buena calidad, de producción orgánica y que nos ofrezca confianza.

No vamos a utilizarlo solo como aderezo para las ensaladas, sino que también lo usaremos como tratamiento medicinal para algunas de nuestras dolencias, así que, sin lugar a dudas, merecerá la pena elegir uno adecuado.

Una vez lo tengas en casa, sabes que el mejor modo para beneficiarte de sus propiedades es diluir una cucharada (20 ml) en un vaso de agua (200 ml). ¿Quieres saber todo lo que puede hacer por ti?.

Desintoxicará el colon y los intestinos, de modo que tu digestión se va a realizar mucho mejor. Es un tónico natural que te ayudará a absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos, sin sentir los clásicos gases o esa pesadez al hacer la digestión.

Purifica el organismo, eliminando toxinas

Mejora el funcionamiento de sistema linfático y consigue que la sangre fluya adecuadamente, eliminando todo aquello que no necesitamos.

El vinagre de manzana es estupendo para reducir la hipertensión y bajar el nivel de triglicéridos.

Además, el vinagre de manzana ayudará a equilibrar la alcalinidad, ya que tiene unas propiedades muy parecidas al limón.

Uno de los beneficios más conocidos del vinagre de manzana es favorecer la pérdida de peso. Obviamente, hemos de verlo como un “complemento”, como un mediador que nos puede ayudar a rebajar unos kilos, siempre y cuando, llevemos una dieta equilibrada y hagamos algo de ejercicio.

Los nutricionistas nos indican que el vinagre de manzana nos ayuda a acelerar el metabolismo. Además, al ser rico en vitamina B6 y lecitina, nos permite ir quemando grasas a la vez que cuida de nuestro organismo.

Para beneficiarte del vinagre de manzana para perder peso, deberás tomar una cucharada de vinagre de manzana (20 ml) diluida en un vaso de agua (200 ml) antes del almuerzo y antes de la cena. Hazlo durante 10 días y descansa una semana, y vuelve a empezar.

No obstante, recuerda no sobrepasar nunca estos límites, puesto que el vinagre de manzana ingerido en exceso puede traernos más problemas que beneficios. ¡Solo dos cucharadas al día!.

¿Te has levantado con un mal sabor de boca? ¿Notas que tu aliento tiene hoy un olor no muy agradable? No te preocupes, en este caso el vinagre de manzana también puede resultarte muy útil. Toma nota de lo que debes hacer para solucionar este problema:

¿Qué necesito?

Media cucharada de vinagre de manzana (10 ml).

Medio vaso de agua (100 ml).

¿Cómo lo preparo?

Diluye el vinagre en el vaso de agua para, después, hacer gárgaras. Mantén esta mezcla en tu boca durante 10 segundos sin tragar y échala, a continuación, para tomar otro sorbo. ¡Te irá muy bien!.

¿No sabes cómo librarte de ese molesto acné? ¿Sueles padecerlo de forma especial durante el síndrome premenstrual, por ejemplo? Entonces, no dudes en probar este sencillo remedio a base de vinagre de manzana. Se trata de un excelente tratamiento con el cual limpiarás tu piel y eliminarás esas toxinas y todas esas células muertas que obstruyen los poros.

¿Qué necesito?

Una cucharada de vinagre de manzana (20 ml).

Dos cucharadas de agua (40 ml).

¿Cómo lo preparo?

Es muy fácil. No tienes más que poner en una taza el vinagre diluido con esas dos cucharadas y con un algodón efectúa una profunda limpieza facial nada más levantarte y al acostarte, pasando ese algodón humedecido por tu rostro.

Deja que actúe 10 minutos para, después, enjuagarte con agua fresca y aplicar tu crema hidratante de siempre.