Cinco pasos para amarte y valorarte a ti mismo ¡No te lo pierdas!

Aléjate del ruido, del estrés del caos, de tu problemas, de todo lo que te pueda perturbar. Quédate a solas, intenta desconectar de todo lo de afuera. De tu necesidad de ser alguien, de tus altas expectativas en está vida.

Existen personas que no soportan el silencio, yo de hecho lo detestaba muchos años después me dí cuenta que en el silencio despierta tu otra voz con las respuestas que no habías necesitado pero que a la vez estabas pidiendo a gritos.

Mírate desnuda ante un espejo.

Sé que a muchas de nosotras nos cuesta aceptar nuestro cuerpo tal cual es, ya que por lo general no se ajusta al estándar social: delgado, curvas, senos grandes y un culo respingon. Olvídate de esa basura, por favor !

Es nuestro cuerpo, es nuestro vehículo y no importa sus formas. Tu cuerpo es único e irrepetible. Te invito a que lo admires, míralo detenidamente y encuentra lo que te gusta de él, no tengas miedo en tocarte si lo necesitas, es necesario para crear lazos.

Mírate fijamente en el espejo y dí que te amas, dilo y repitelo muchas veces. lo que sentirás a continuación es hermoso, sublime y demasiado intimo, es el inicio del amor verdadero, hacía ti de ti. la conexión más pura.

Acéptate y siéntete orgulloso

No esperes que nadie más vea lo alucinante que eres, no pretendas que otros vean dentro de ti. Tú tienes esa habilidad de potenciar lo bueno que hay dentro de ti. Entiende que eres única, importante y especial.

Auto observarte mientras interactuas con otros.

Abre tu mente, estate atenta a tus palabras hacía otros, de tus acciones sobre los demás, tus reacciones es imprescindible para ti saber quién y cómo eres. De esa manera determinarás tus fortalezas y las explotarás al máximo para luchar por tus sueños y metas. Aceptarte y amarte como nunca nadie te amó.

No huyas de tus emociones negativas.

Sentir miedo, tristeza, soledad, decepción, angustia son emociones que no queremos sentir. Huimos y escapamos de ellas a toda costa buscando entretenimiento una ocupación ir al cine, salir de viaje o ir de fiesta.

Intentamos llenar esos vacíos pero al huir y buscar entretenimiento, lo único que hacemos es aplazar el sentimiento.

Sí intentamos quedarnos tranquilos, sintiendo esa sensación que nos duele. Analizamos qué la produce en nosotros, de dónde proviene y te preguntas qué acciones puedes tomar ante ésta emoción negativa, te aseguro que poco a poco te sentirás mejor, más relajada y empezarás a tener una perspectiva diferente de esa emoción. Llegará una especie de luz reveladora y te sentirás libre.

Intenta no llamar miedo a tu miedo, intenta ver esa emoción como una historia que tiene un origen y un final. Es precedido por unos hechos, unas creencias o mitos personales que no corresponden a la realidad.

DC/Agencias