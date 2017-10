Chyno Miranda cantará en el Miss Venezuela

¡CONFIRMADÍSIMO! Tal como lo anunciamos hace MESEEEES ATRÁS 😂 El cantante venezolano @chynomiranda dirá presente en la gala final del @missvenezuela cantando sus más recientes temas musicales como solista. Una vez más, el programa líder de la farándula venezolana, reafirmando sus EXCLUSIVAS! 💪🏽 #BombaDeEscandalo 💣😂🔥

A post shared by La Bomba (@labomba_televen) on Oct 5, 2017 at 6:11am PDT