Capriles: Con el cambio se podrá generar confianza y atraer inversiones

A 11 días para que se celebren los comicios regionales, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que de materializarse un cambio “Venezuela podrá generar confianza en el mundo y atraer inversiones”.

“El gobierno debe pagar 3 mil 500 millones de dólares porque endeudó al país. Posiblemente lo haga, pero eso significará más castigos para los venezolanos, pues aquí todo lo que se consume es importado y sin divisas habrá más escasez en los rubros”, dijo al destacar que las importaciones hasta julio de este año se contabilizaron en 853 millones de dólares, cifra que desciende en comparación con el mismo mes de 2016 cuando se ubicó en 1,2 millardos de dólares.

En ese sentido, cuestionó la visita de Maduro a Rusia. “Maduro no está en Rusia buscando inversiones, fue a ‘pedir cacao’, a estirar la liga, para que no le cobren y ver si le dan crédito. No solo somos nosotros quienes no creemos en este gobierno, el mundo tampoco le cree”.

Aseguró que ante el panorama económico de Venezuela se debe generar divisas o reactivar el aparato productivo. “¿Es posible activarlo con Maduro? No, no es posible. Para avanzar en eso hay que seguir superando los obstáculos. El 15 de octubre la mayoría debe expresarse con contundencia”.

Asimismo, Capriles denunció una “anticampaña” por parte del gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), para promover la abstención el 15 de octubre. En ese sentido, pidió verificar en la página del ente comicial el sitio de votación ante el cierre de algunos centros.

“Está muy frío el ambiente electoral. El CNE debe promover el voto y hacer todo lo contrario a lo que hace ahora. Si el gobierno no quiere que usted vote, entonces ejerza su derecho. Hay centros de votación que cerraron, sin que la gente se entere. Lo que buscan es que los electores encuentren el lugar cerrado y no sepan a dónde acudir. Ellos apuestan a que quienes queremos cambio nos retiremos y eso no va a pasar. Sobre el tema de las sustituciones de los candidatos, busque la cara del candidato en la tarjeta y marque ahí”, señaló.

