Candidatos VP invitan a votar contra la corrupción del régimen de Maduro

l candidato de la Unidad Democrática a la gobernación del estado Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, aseguró que creará un Fondo Regional de Cultura para patrocinar a los artistas, cultores y artesanos de la entidad, así como para rescatar el patrimonio cultural de todos los carabobeños. Esta propuesta formaría parte del programa de gobierno El Mejor Carabobo.

“Vamos a crear un fondo regional para la cultura, con el que entregaremos becas para nuestros artistas y cultures en desarrollo, además financiaremos escuelas de danza, arte, música, teatro promovidos por los mismos vecinos en nuestras comunidades carabobeñas. Asimismo, ayudaremos a la formación de gestores culturales, la recuperación de tradiciones y el desarrollo de manifestaciones artísticas tales como la artesanía, las artes visuales y plásticas, literatura, o cualquier otra área de expresión cultural, que beneficie el desarrollo individual y comunal”, señaló

El líder carabobeño destacó que Carabobo es cuna de grandes artistas e importantes líderes del sector cultural e intelectual, que han llevado en alto las siglas de Carabobo, con imponentes creaciones en diversas áreas de las artes, por lo que será una tarea fundamental de su Gobierno incentivar la práctica cultural con políticas efectivas y de inclusión. “Con este fondo pondremos en marcha importantes proyectos culturales de nuestros talentos carabobeños y así elevar las capacidades artísticas e intelectuales de nuestra región”, dijo Feo La Cruz.

Feo La Cruz indicó que el fondo regional para la cultura será – también- para financiar proyectos culturales que tiendan hacia el emprendimiento económico, en los que se puedan generar beneficios para el área cultural, además de fortalecer sector artístico carabobeño. “Hay muchos planes en desarrollo para este sector, que van desde conchas acústicas, hasta espacios recreativos con nuestros artesanos y cultures. Carabobo cuenta aquí con un amigo del sector cultural y juntos vamos hacer de este estado la vanguardia artística de Venezuela”, sostuvo.

Ismael García recorrió la Coromoto y José Félix

El candidato a la Unidad Democrática para la gobernación del estado Aragua, Ismael García, realizó un recorrido en las comunidades de la Coromoto y José Félix Ribas llevando un mensaje de cambio y esperanza a los habitantes de estas comunidades. En el lugar manifestó que con la fuerza del pueblo se logrará el cambio en Aragua.

“En Maracay, en Turmero, hoy en Mario Briceño Iragorry vemos un mar de pueblo. Juntos estamos construyendo en una ola democrática que causa el terror en el régimen de Nicolás Maduro. Somos cada días más porque el desespero supera el miedo que puede tener el pueblo. Y por eso les aseguro que este 15 de octubre habrá un nuevo gobernador en Venezuela”.

Manifestó que con la fuerza de todos se transformará al estado Aragua para mejor, y por eso se comprometió a hacer todo cuando esté en su mano para lograr la victoria. “Esta es una situación que no se sostiene y yo me comprometo a darle a Aragua el sitio que se merece en Venezuela. Pero les pido que no solo en esta caminata, sino que todos los días hagamos cuanto esté en nuestro manos por la victoria. Yo tengo la seguridad de que Dios nos acompaña y que el próximo 15 de habrá un nuevo gobernador”.

Lawrence Castro renunció oficialmente a su candidatura y pidió a merideños votar por Ramón Guevara

El ex candidato a la gobernación del estado Mérida y dirigente nacional de Voluntad Popular, Lawrence Castro, formalizó su renuncia a la postulación como candidato para favorecer al candidato de la Unidad Democrática Ramón Guevara. Castro exigió al Consejo Nacional Electoral que permita la fe de errata en las postulaciones y que permita las sustituciones de candidatos, tal como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lope).

“El régimen sabe que tienen las elecciones perdidas, saben que están derrotados. Todos los actos de los candidatos del hambre, de la corrupción, de Maduro, ha sido un total fracaso. Por eso es que buscan todos los medios posibles para sabotear a la Unidad Democrática y entre ellos está no permitir la sustitución de candidaturas”, expresó el diputado, al tiempo que señaló que en el caso de Mérida el gobierno gastó 200 millones de bolívares durante la visita de Diosdado Cabello a la entidad.

El dirigente de VP pidió a los merideños salir a votar masivamente para ganar las elecciones con fuerza y producir desde Mérida los cambios que requiere el país. “Tenemos que salir a votar, tenemos que incrementar nuestra participación, estamos en contra de la muerte, el hambre, la represión, la persecución y eso lo combatimos votando masivamente por Ramón Guevara este 15 de octubre”, aseguró el diputado Lawrence Castro

Lester Toledo invitó a los Zulianos a derrotar a la corrupción de Arias Cárdenas con el voto

El dirigente nacional de Voluntad Popular en situación de exilio forzoso, Lester Toledo, recordó que en los años de retraso que lleva el gobierno de Francisco Arias Cárdenas en la construcción del Oncológico Occidente han muerto 8.358 zulianos por cáncer. De acuerdo a las cifras manejadas por el dirigente nacional de Voluntad Popular, en el Zulia, en 2016 fallecieron 3.961 zulianos por cáncer, mientras que para el 2017 se estiman 4.397 decesos como consecuencia de esta enfermedad.

“En dos años, hablamos de 8.358 zulianos que han muerto a la espera del prometido Oncológico de Arias, y que por el retraso de la obra no pudieron ser atendidos, ni curados, hablamos de 144.000 pacientes de cáncer que pudieron haber recibido un diagnóstico a tiempo, o sus terapias para atacar la enfermedad, a quienes le pudieron incluso salvar la vida, pero resulta que Arias prefirió retrasar la inauguración de esta obra justo para la semana de las elecciones para beneficiarse políticamente de ello”.

Toledo hizo tal afirmación fundamentado en diversos aspectos, a saber, informes de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, estudios sobre el cáncer desarrollados por reconocidos laboratorios, investigación periodística y testimonios de zulianos que padecen esta enfermedad y que han sufrido la desatención al sector salud.

“Según la investigación de prensa que realizamos, encontramos varias fechas y datos, en primer lugar, en el 2012 en el Plan de Gobierno de Arias Cárdenas se anuncia la construcción Centro Regional del Cáncer, y no es sino hasta abril de 2015 que anuncia la construcción del Oncológico de Occidente. Luego en julio de ese año, su hija Javiela Arias, presidenta de Fundasalud, afirma públicamente que la obra estaría lista en noviembre de 2015”.

Recordó el diputado zuliano, que ha investigado a profundidad las irregularidades y retrasos que ha presentado esta obra, que a la fecha, su culminación ha sido prometida en seis ocasiones, siendo la última fecha anunciada, el venidero 10 de octubre de 2017.

“Desde la primera fecha de inauguración anunciada han transcurrido dos años de mentiras, de irregularidades, y lamentablemente de muertes. No crea Arias Cárdenas que va a llegar al 15 de octubre sin rendir cuentas a todos los zulianos. Bien miserable hay que ser para pretender inaugurar una obra erigida sobre los cadáveres de más de ocho mil zulianos que han fallecido victimas de cáncer, víctimas de la desatención y la corrupción del gobernador”, señaló Lester Toledo.

En ese sentido, el dirigente nacional de la tolda naranja invitó a todos los zulianos a votar por el candidato de la Unidad Democrática en las elecciones del próximo 15 de octubre. “Este 15 de octubre los zulianos debemos cobrarle todas las facturas pendientes al corrupto de Arias Cárdenas, sin duda, el peor gobernador que ha tenido el Zulia en toda su historia. Votemos masivamente para entrar al Palacio de los Cóndores por la puerta grande junto a Juan Pablo Guanipa, pero también para sacar por la puerta trasera al gobernador ladrón”.

