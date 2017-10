Así confrontaron un grupo venezolanos a Jorge Arreaza en Londres (Vídeo)

Un vídeo se hizo viral en las redes sociales, debido a la reaccion de un grupo de venezolanos confrontarán al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

“Ahorita hay venezolanos en todo el mundo. A donde vayan no van a poder esconder la realidad de Venezuela. Acá todos los que estamos replicamos la realidad de Venezuela, la gente que muere de hambre, que no tiene para comer, que no tiene insumos mínimos para subsistir”.

Cabe resaltar que el canciller viajó a Londres para debatir las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela.

DC/EN