Al menos un herido dejó incendio de avión de American Airlines en Hong Kong (Video)

Un contenedor de carga de un avión de la aerolínea estadounidense American Airlines se incendió este lunes en el aeropuerto internacional de Hong Kong (China) y dejó al menos una persona herida.

El suceso se produjo a las 17:00, hora local, (09:00 GMT) en el vuelo AA192 que se tenía que dirigir a Los Ángeles, según informó el portal de noticias Russia Today (RT).

Las autoridades informaron que los bomberos han extinguido el incendio y el vuelo ha sido cancelado.

Un “problema mecánico” ocurrido en la parte externa del contenedor, mientras varios trabajadores lo acondicionaban para recibir su carga habría sido la causa del suceso, contó un portavoz de American Airlines al diario británico The Mirror.

Cargo fire at Hong Kong Airport. Not yet known damage to this American Airlines Boeing 777 pic.twitter.com/at96EO4ftS

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) October 9, 2017