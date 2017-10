9 mitos que nos solían decir sobre tener la menstruación

Aunque parezca difícil de creer el ciclo menstrual de la mujer, sigue siendo tabú para muchas personas y culturas; aunque algunas mentes se han abierto y lo ven por lo que es, un hecho natural y biológico. Ya hemos dejado de creer en tantos cuentos sin justificación científica aún recordamos esos comentarios de la abuela sobre tener la menstruación

Cada 28 días presentamos sangrado y existen síntomas comunes que sentimos las mujeres cuando nos acercamos a esas fechas: hinchazón en los senos y vientre, dolor agudo en el vientre, irritabilidad, cólicos hasta vómitos. Pero todo esto es producto del ciclo.

No cargar bebés porque les dará hippo. ¿Qué tiene que ver una cosa con al otra? nada. Esto es solo un mito y uno muy tonto, ligado además a la creencia de que el niño o niña “afectado” debe ser caminado en forma de cruz por una virgen.

No puedes preparar cosas como tortas o salsas como mayonesa al ser batidas durante la menstruación se cortan. Si tienes que batir un bizcocho no dejes de hacerlo, seguro quedará igual de rico y esponjoso que siempre. Estas creencias nos rodearon durante muchos siglos, en algunos lugares la mujer ni siquiera podía entrar a la cocina.

Si comes limón el periodo se te cortará. No es cierto que consumir limón o cualquier otro cítrico hará que el período se detenga.

No te bañes durante el periodo. Esto es totalmente falso, tu higiene no depende de ello. Si alguna vez oíste a tienes a alguien que cree no debe bañarse cuando está en sus días explícale que la vagina es una zona del cuerpo femenino delicada y su funcionamiento adecuado dependerá de la higiene. Además durante este tiempo nuestros olores son mucho más fuerte por lo que es importante estar aseadas.

CREENCIAS QUE DEBEN QUEDAR EN EL AYER

Si caminas descalza te dolerá el vientre. También dicen que no debes sentarte en el suelo frío, quizá sea importante mantener el calor corporal pero si te va a doler el vientre lo hará y no hay nada que hacer; es parte del proceso que está realizando tu cuerpo.

Si haces ejercicio mientras tienes el periodo quedarás estéril. Ejercitarte durante estos días es recomendable, de hecho ayuda a disminuir los dolores abdominales y la contracción de los músculos durante este tiempo.Solo hazlo con moderación.

No se deben usar zapatos altos. Si tienes cólicos o dolores de cabeza, el usar tacones pueda hacerte sentir menos cómodo o más sensible; no hay ninguna razón propia de tener la menstruación que prohíba su uso.

Hacer negocios durante esto días será de mala suerte. Una creencia bastante machista y absurda, no tiene sentido explicar porque no es cierta ya que se desmiente sola.

Teñirte el cabello o pintarte las uñas ni pensarlo. Seguramente estás cansada de hacerlo y no ha pasado nada. Se dice que el cabello no agarrará el color del tinte durante el período. La absorción de los químicos a través del cuero cabelludo no tiene nada que ver al igual que las uñas.

DC | Eme