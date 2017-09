Yulimar Rojas habló su sobre su sexualidad (Vídeo)

Durante una entrevista la atleta venezolana Yulimar Rojas, habló con mucha reserva sobre su relación. Seguidamente manifestó que aspira que en Venezuela se respete el amor entre personas del mismo sexo y admitió que actualmente mantiene una relación con una persona muy especial.

“Tengo una relación bastante bonita, esa persona es muy importante para mí y bueno, me gustaría que en mi país se pueda respetar el amor entre personas del mismo sexo”, afirmó.

“A mí lo que me importa es que el trabajo que yo hago sea respetado por todos; por los que no valoran eso y por los que siempre luchan porque sea valorado en todo el mundo”.

“Con los años va a incrementar la igualdad cada vez más en el trabajo, seas hombre o mujer. A mí me gusta que las cosas sean como son y que se respete la igualdad. Yo en realidad me siento identificada con todo este tema, me gustan los deportistas que luchan por consolidar sus ideales por la igualdad, seas hombre o mujer”.

DC/M