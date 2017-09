Yangel Herrera: “Muy contento por la doble fecha que hicimos”

El volante venezolano Yangel Herrera, contó al programa radial Conexión Goleadora, que se siente muy orgulloso por la gran actuación de la selección de Venezuela en la doble fecha que jugó contra Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

“Muy contento por la doble fecha que hicimos con la Vinotinto. El equipo lo hizo bien en los dos partidos. Jugué en posiciones donde me fue muy bien porque me adapté rápido, pero sin duda alguna me siento mejor jugando de 8. Cuando uno está en la Vinotinto, uno trata de acoplarse al sistema que se utiliza. Siempre buscando hacerlo bien”, afirmó.

En ese mismo sentido, destacó la manera que jugó el combinado nacional en el costado defensivo en el empate ante la albiceleste en el Monumental, el pasado martes.

“No podíamos jugar de tú a tú contra Argentina en su campo. Hicimos un partido bastante inteligente cerrando espacios. Cerramos espacios en el mediocampo y funcionó para que ellos no estuvieran cómodos. Hicimos un gran partido todos”, subrayó.

El subcampeón sub-20 también tuvo buenas palabras de elogio a su compañero guardameta Wuilker Fariñez, quién fue una de las figuras en los dos juegos.

“Para mi Wuilker Farinez es uno de los mejores porteros del mundo, porque de su categoría ya lo es. Estoy seguro de que saldrá muy pronto del país y seguirá creciendo para ser uno de los mejores”, señaló.

Por otra parte, el criollo de 19 años de edad, apuntó que en lo que lleva de tiempo jugando a préstamo para el New York City le ha ayudado a mejorar detalles en su fútbol.

“Venir a New York City y a la MLS me ha ayudado muchísimo para crecer. Vivo un momento bastante bueno. Estar acá con grandes mediocampistas me ha ayudado muchísimo en lo técnico. He aprendido mucho estando en NYCFC”, dijo.

Con poco meses militando en el conjunto estadounidense, Herrera se ganó la confianza del entrenador y ha disputado 14 partidos (11 de titular) , con un gol marcado.

Por último, no pierde la ilusión que con la gran cantidad de minutos de juego que goza le llegue a abrir las puertas abiertas para ir al Manchester City, dueño de su ficha.

“Esperando a enero a ver si me futuro está en otro equipo, pero falta mucho para eso. Estoy enfocado en New York City. Me ilusiona mucho trabajar algún día con grandes personas como Pep Guardiola. Trabajo todos los días para crecer”

DC | Ovación Deportes