¿Y entonces? Reportan múltiples apagones la noche de este jueves en Maracaibo y San Francisco #14Sep

Múltiples bajones eléctricos se han registrado la noche de este jueves en Maracaibo y parte de San Francisco según reportaron usuarios a través de Twitter.

Entre los sectores afectados se encuentran La Lago, Cumbres de Maracaibo, La Victoria, Bella Vista, 5 de julio, Pomona, Sabaneta, Circunvalación 1 y 2, así como Sierra Maestra y la avenida 40 de San Francisco son los sectores más afectados la noche de este jueves.

Usuarios también reportan que tras los bajones de electricidad, se generan fluctuaciones de la energía. Además, según denuncias, explotaron dos transformadores en 5 de julio.

Sin embargo, Corpoelec no ha aclarado las causas que produjeron los bajones.

via @Ikextrem : Cdlm! CorpoelecZulia_ va a acabar con todo lo q sea eléctrico inclusive con la vida de los Zulianos! @trafficMcbo #Zulia

via @wildelgado1978: en #Maracaibo nos tienen tan jodios con el lio electrico y pa q no tengamos donde quejarnos en twiter no hay corpoele

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) September 15, 2017