Williams Dávila alertó que la ANC busca sustituir a parlamentarios venezolanos del Parlasur

Dávila explicó que la presencia de un sector de la directiva del Parlasur no representa la totalidad del cuerpo “no estaba el vicepresidente de Paraguay y tampoco el vicepresidente de Venezuela, Luis Emilio Rondón, sino un sector muy identificado con el populismo

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del MERCOSUR, Williams Dávila (Unidad-Mérida), aseguró que fue un sector de Mesa Directiva del Parlasur que se reunió con la espuria Constituyente y que no representa la totalidad de los parlamentarios del organismo regional.

Dávila explicó que la presencia de un sector de la directiva del Parlasur no representa la totalidad del cuerpo “no estaba el vicepresidente de Paraguay y tampoco el vicepresidente de Venezuela, Luis Emilio Rondón, sino un sector muy identificado con el populismo. No basta con las declaraciones de amplitud e imparcialidad que han dado, ya que se reunieron con la ilegítima Constituyente que en el fondo lo que busca es sustituirnos a los parlamentarios que representamos al pueblo venezolano y que estamos el Asamblea Nacional”.

En ese sentido, ratificó que “esa reunión fue con los parlamentarios de los sectores del gobierno, porque además se reunieron con ese Tribunal Supremo de Justicia espurio, y por lo tanto, no representa el sentimiento general del Parlamento del Mercosur, un organismo que es realmente importante para lograr todo tipo de negociaciones, con la búsqueda de restablecer el orden constitucional en Venezuela. El régimen de Maduro fue suspendido del Mercado Común del Sur porque no cumplía con la cláusula del compromiso democrático, por eso es importante aclarar esta situación, que fue un sector de la Directiva que se vino a reunir con el gobierno y que no pasaron ni la agenda, ni incorporaron, ni invitaron directamente al vicepresidente de la Delegación de Venezuela, Luis Emilio Rondón, así como la delegación de Paraguay”.

Williams Dávila ratificó que en el caso venezolano, se mantiente vigente su participación “donde los parlamentarios seguimos estando en el Parlasur y no podemos ser sustituidos por otros miembros de la Constituyente espuria”.

DC/NP