¿Votar o no votar? Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

16 días… nos separan de las elecciones regionales para escoger a los nuevos gobernadores el país. Lo primero que debo decir es que si estas elecciones se concretan, porque siempre cabe la posibilidad que el Gobierno saque una sorpresa del sombrero, la realización de las regionales será la prueba de que sí se está negociando la salida del Gobierno. No importa si los representantes de la MUD y el Gobiernos se ven o no se ven en Dominicana o en Caracas o en Rupunia; si hay elecciones en paz, hay negociación andando y eso, es un muy buen indicador. Lo segundo, y con estos puntos no quiero que ustedes mis queridos lectores piensen que yo tengo la verdad absoluta en las manos, es que con todos los motivos más que válidos y ciertos para no ir a votar este 15O porque algunos representantes han secuestrado para su beneficio particular la MUD, en escasos 15 días tenemos una oportunidad de oro para demostrar que el Gobierno jamás tuvo 8 millones de votos para instalar el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente y esa oportunidad yo, en lo personal, no la voy a perder. Votar este 15O será mi mayor venganza contra un Gobierno pillo que no mereció nunca llegar al poder. Lo tercero y esta es mi último argumento personal que comparto con ustedes, es que los polos opuestos se unen: El Gobierno trabaja por la abstención del voto opositor en esta elecciones por ser su única opción para ganar, que nosotros no salgamos a votar y los opositores abstencionistas promueven no ir a votar… aquí tienen los dos polos opuestos unidos y en esta unión sólo gana el Gobierno. Aunque la rabia es más que válida y justificada, sólo beneficia al Gobierno y yo no formaré parte de eso. Ya tendré tiempo, después del 15O de martirizar, atormentar, reclamar, fregar y recontra fregar a los supuestos líderes de la oposición que en verdad no son líderes nada y no nos representan a todos en totalidad. Para sacarles los trapos al sol a todos esos bandidos que sabemos en lo profundo de nuestros corazón son cómplices del Gobierno, ya tendremos oportunidad y si no la tenemos, pues la haremos, pero este 15O, yo voy con la convicción de que en mi Gobernación del Zulia comience el cambio. Lo único que le pido a Dios, es que usted me acompañe a votar.

Fedecámaras Zulia… esta semana la máxima patronal privada en la región sostuvo un encuentro con todas sus cámaras bases y otros invitados en la Cámara de Comercio con quien será el próximo Gobernador de la Entidad, Juan Pablo Guanipa. Fue un foro abierto en el que se trataron temas de interés para los empresarios con respecto a los planes y proyectos que tiene Guanipa para el desarrollo del estado. Guanipa habló con demasiada honestidad, es decir, no fue a engañar ni a mentirle al sector más fuerte que queda en pie en el Zulia y con esa verdad, ganó un asombroso respaldo: el sector empresarial del Zulia va a votar y no sólo van a votar sino que van a promover que se vote este 15O. Por encima de algunas voces que con toda razón se mantienen firmes en su posición de no participar, la mayoría del sector empresarial privado votará y apostará por el cambio en nuestra tierra para empezar a trabajar desde cero por su recuperación. ¡Qué compromiso más gigante! Los empresarios, de darse el cambio de gobierno en el Ejecutivo Regional no esperan que les den ni les regalen, están preparados para trabajar mucho más de lo que están trabajando. Nadie salió de allí con expectativas falsas; si Guanipa gana, el Gobierno nacional puede muy bien negarle todo y Guanipa tendría un cascarón vacío en sus manos. Pero esto no asustó a los empresarios, al contrario, los motivó y su oferta es hacer lo que mejor saben hacer: producir, trabajar y generar riquezas. Este evento lo coordinó y organizó el presidente de Fedecámaras, Franco Cafoncelli, a quien no puedo más que reconocerle estar demostrando ser muy capaz para este cargo al que llegó en condiciones muyesforzadas. El Zulia es muy afortunado; tiene a un sector empresarial de lujo, este sector tiene a un muy digno representante y tendrá a buen Gobernador desde este 15O.

¿Será verdad?Llegan al jardín de los pájaros aves rojas que me cantan que no entregarán la Gobernación del Zulia de perder las elecciones de este 15O. Yo pregunté si en verdad ellos tienen certeza de ganar porque sinceramente, esto se ve muy lejano ya que la gestión nacional y regional han sido pésimas y mantienen con mucho descontento a la población, y en la actualidad, quienes vayan a participar, tanto rojos como azules buscan castigar a quienes nos someten a una cruel realidad y ese “quienes” están bien identificados. Los pájaros rojos me dicen: “Sabemos que la victoria no será sencilla, pero no se entregará la Gobernación, nos la van a tener que arrebatar”. Esto me sonó a una declaración de intención hacia la confrontación muy seria. De ninguno de los dos lados hay mochos. Decido preguntar a otros niveles si el Gobernador Arias Cárdenas avala este tipo de conductas y me encuentro con que me aseguran que Arias respetará los resultados. De él no se puede esperar menos pues como he dicho, es un todo un caballero pero así como es un caballero, es un guerrero, de esos que le vencen la paciencia a cualquiera con su gran paciencia y así como me dijeron que aceptará los resultados, “sean cuales sean”, factores oficiales preparan un operativo de saboteo a las elecciones que contemplan boicot electrónico, eléctrico y amedrentamiento y confrontación en los centros de votación contra los electores. De ser cierto esto, el 15O pinta tenso desde ya.

Lo que sí está andando… es que varias de las competencias que hoy tiene la Gobernación, en caso de perder, serán transferidas al Gobierno Nacional, tales como El Puente y Los Peajes. Igualmente se espera el rechazo del grupo político en funciones en la Gobernación al ganador Guanipa, hablamos de esos cargos de libre remoción y de esas listas de compromisos políticos que lógicamente serán sustituidos; los que están disfrutando de las vacaciones o reposos que significan las comisiones de servicios, los cargos nepóticos y las listas paralelas de trabajadores. ¡Dios Santo! La fauna con la que se encontrará el nuevo gobierno.

Calamidades en aumento… Todos los días me pregunto a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a parar, cuánto más podremos soportar antes de estallar o salir a ser capaces de todo por no morirnos de hambre y mengua. Los pisos de nuestros hospitales públicos albergan a niños con cuadros de desnutrición cuya condición es irreversible, es decir, el hambre que han pasado es tan severa que están condenados, sólo nombrar un mal: la falta de comida. Pero también están los condenados a perder la batalla contra el Cáncer y el Sida; los enfermos renales, las mujeres en gestación y a punto de parir, que no encuentran nada para el alumbramiento y menos consiguen para sus hijos recién nacidos. Vacunas, alimentos especiales, pañales desechables impagables. De verdad que esto es una locura. Se supone que estamos en campaña y debería haber de todo, pero no hay nada. El Gobierno anunció hace más de 15 días la llegada de antiobióticos y otros medicamentos a puerto venezolano pero de eso no se ha distribuido nada a ninguna parte porque de ese cargamento nada se consigue. Esta situación me preocupa mucho, porque las muertes que estas desgracias ocasionan sólo son cifras que aumentan a diario en silencio y con ellas la frustración de los dolientes se acumula; la impotencia de los que sufren callados las calamidades estallará en cualquier momento y eso me aterra. Me aterra saber que estamos de a toque, que en cualquier instante saldrá la gente no sólo a pedir y mendigar como ya lo hacen, saldrán a saquear, a robar y matar sin remordimientos al que se le atraviese por la básica sobrevivencia.

Mientras tanto… para este Gobierno no pasa nada. Quiero que sepan que la semana pasada se lanzó una joven al Metro de Caracas. Todo el sistema Metro se paralizó y la semana anterior se lanzó una pareja; primero se lanzó ella y luego él. Ambos llevaban a su hijo en un coche, lo dejaron en el andén de abordo. Me imagino que ninguno tuvo valor para lanzarlo. No puedo más que llorar cuando mis colegas capitalinos me cuentan estas historias; no puedo más que seguir llorando mientras las escribo porque nadie, nadie sabe las tormentas que vivimos los más humildes en nuestros hogares; el desespero de no poder pagar cuentas, de no poder comprar comida, de no poder alimentar bien a los hijos y muchos menos de poder ni mal comer uno mientras que este Gobierno y los Medios de Comunicación difunden que estamos en guerra, que el Imperio de Trump tiene la culpa, que ellos son los buenos y nosotros los malos, que la ANC es la salvación a todos los problemas. Este país bizarro nos está matando y no es literal, es la verdad.

¿Dónde están los cobres?… cada vez hay menos efectivo disponible en el mercado para los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, esta semana, me llevaron dos veces de gratis en una ruta de transporte público al explicarme al chofer que no tenía ni un medio encima porque no conseguí ni un miserable billete de 10 bolívares en ningún banco al que fui a hacer un retiro. Conversando con uno de los dos choferes, me dijo que diariamente le da la cola a dos o tres personas que se le montan en la unidad y le dicen “hermano, no tengo cobres, llévame” y los lleva porque hasta ellos saben que no hay real al ver que en el día, el diario de los buses que estaba hecho a medio día, lo terminan haciendo en la tarde y tienen que trabajar hasta la noche para hacer los cobres de ellos. “¿Dónde están los cobres?” me dijo el negro que me dio la cola y me sentó a su lado, en el capó del motor del bus que acolchado, no traspasa el calor de la máquina. “¿Dónde están los cobres? esa es la pregunta que yo me hago todos los días. Me monto en este bus a las cuatro de la mañana y lo entrego a las siete de la noche y cada vez hago menos dinero. Yo también tengo a la mujer preñada en la casa y tengo dos chamos grandecitos, más mamá que me pide y la verdad es que me reviente lo que me reviente, el diario sólo me da para medio comer en la casa. Imagínate cómo será para el guajiro que tiene cinco o seis tachones y dos mujeres que mantener o la madre soltera con dos o tres chamos. Esto que estamos viviendo es muy arre…”. Me bajé en mi destino y le di las gracias al negro por darme la cola y al llegar a mi casa le dije a mi esposo, que no volvería a salir más nunca a buscar dinero en ninguna parte porque su ausencia para mí, es completamente inducida, es a propósito, intencional por parte de quien maneja el dinero en este país: el Gobierno.Los demás, los vivitos del negocio de la venta del efectivo, sólo están aprovechando la oportunidad que se les sirve en bandeja de plata para hacer más plata con la plata. De eso no los podemos culpar porque siempre en toda crisis a alguien le va bien pues aprovecha los chances que les pintan calvos.

El PIZ trabajador… En el Zulia el partido que se está moviendo desde abajo sin mucho ruido pero logrando grandes resultados es el Partido Independiente del Zulia, que está sumando cada día más y más independientes que se anotan con el cambio. Su líder, el Dr. Carlos Alaimo, ha logrado concentrar un equipo de primera, sólida, que se identifica muy bien con aquellos que no quieren pertenecer a ningún partido político pero que están más que dispuestos a dar un paso por hacer la política necesaria.Alaimo se está dejando guiar por las premisas de la construcción de ciudadanía, esto para que cada persona reciba y dé lo mejor de sí mismo en beneficio de la sociedad y el propio. Otras premisas son la vocación de servicio, la ética y el trabajo desde el pensamiento ciudadano como eje de valor. Todo esto ha funcionado muy bien y hoy comienza el PIZ a sonar como la organización política que lleva de la mano al voto independiente hacia la nueva política, la que hacen los mejores políticos, los mejores líderes parroquiales y municipales, los mejores y más capaces sin importar si forman parte o no de un partido. Muy cerca está el 15O para que el PIZ ponga en números todo el esfuerzo y trabajo que está haciendo junto al Movimiento Pasión por Maracaibo. Éxitos al Dr. Alaimo en este aporte que está haciendo por el triunfo de Guanipa.

Impecable San Francisco… esta semana el Sur dio una muestra de lo que está dispuesto a hacer por el cambio en el Zulia. El lunes lo iniciaron con una súper caminata que contó con la participación de Henrique Capriles desde el sector conocido como el 4 hasta la Plaza de Perucho. Más de 3 mil personas caminaron con “El Flaco”, con Guanipa y con Gustavo Fernández, quien no tengo la menor duda ahora, que será el próximo Alcalde de San Francisco porque es encomiable su trabajo sin descanso por el cambio. San Francisco está tan necesitada de atención, de cariño, de compromiso que este 15O nos dará gratas noticias, el Sur será ejemplo para todo el país. Para hoy, nuevamente el Sur se activará esta vez con Guanipa y Fernández, sin miedo, sin temor, con firmeza y convicción, sin chantajes ni más tapa ojos. El sur dará no una victoria, sino una gran victoria a Guanipa y cuando corresponda, también se la dará a Fernández.

La política cambia… Rosales está en campaña por Guanipa.

Nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza| Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana