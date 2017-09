¡Valió la pena la espera! Félix Hernández lo dio todo en el terreno (Vídeo)

Valió la pena la espera… El venezolano Félix Hernández regresó por todo lo alto.

Cabe resaltar que Hernández, pudo dominar la potente ofensiva texana durante tres entradas y dos tercios de labor.

El venezolano permitió sencillo de Joey Gallo, doble de Robinson Chirinos y toleró la única carrera en su mochila, remolcada por Rougned Odor. Sin embargo, el tercer tramo retomó el control y abanicó a dos de los tres rivales que enfrentó.

It was good to have The King back out on the mound. Under a pitch count, Felix's night is done.

His line: 3.2 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 3 K.👑 pic.twitter.com/P56Qjx221h

— Mariners (@Mariners) September 15, 2017