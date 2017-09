Valentina Quintero: Padrino López “miente al decir que no hay minería en Canaima” (Video)

La periodista Valentina Quintero señaló este viernes que está muy restringida la entrada al Alto Orinoco por “estos negocios turbios que se están haciendo por la minería“.

Asimismo, indicó en el programa “Vladimir a la 1”, transmitido por Globovisión, que el la primera medida que se debe tomar es la eliminación del Arco Minero porque “está acabando con la naturaleza“.

“Cuando el ministro de Defensa dice que no hay minería en el Parque Nacional Canaima, el ministro de Defensa está mintiendo, porque él sabe que hay minería porque él la puede ver”, dijo.

Pista de Santa Elena de Uairén

Quintero señaló este viernes que las pista de Canaima tiene siete años rota y mala, por lo que los aviones no pueden aterrizar.

“Esa pista tiene seis o siete años que está rota, está mala. No puede aterrizar los aviones grandes, solo pueden aterrizar unos aviones pequeños“, denunció.

Asimismo, indicó que esa pista es la “más importante para el turismo del país” y agregó que el Gobierno hizo un aeropuerto en Santa Elena de Uairén, “el más bonito que tiene este país”, y solo han habido dos vuelos para ese lugar desde su construcción.

“Esos aviones cuando llegaron la primera vez se dieron cuenta que no podían llenarlos completos, tenían que aterrizar como de nariz porque si no la cosa no funcionaba. La gente de Santa Elena de Uairén se murieron de mengua y se quedaron sin vuelo”, explicó.

