¡Una belleza! Cumaná se quedó sin transporte público porque se llevaron buses para acto del Psuv este #1Sep

Desde la mañana de este viernes 1º de septiembre, los usuarios presentaron dificultades para acceder a unidades de transporte público en Cumaná. Carlos D’LaCoste, presidente del sindicato de transportistas del municipio capital, informó que el Gobierno de Sucre hizo un alquiler masivo de unidades para trasladar personas al acto de instalación del comando de campaña del mandatario encargado y candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Edwin Rojas.

El acto proselitista se realizaría en el Polideportivo “Félix Lalito Velásquez”, en la avenida Cancamure. En este lugar, en un terreno baldío en el sector Aeropuerto Viejo de la avenida Universidad, una gran cantidad de unidades de traslado esperaban estacionadas. “Esperaban por instrucciones para trasladar a las personas que irían al acto del Psuv”, destacó D’LaCoste.

El sindicalista señaló que el costo por cada unidad fue acordado directamente con los choferes y propietarios de los buses, por lo que desconoce el monto de pago por vehículo, cada uno de los cuales puede trasladar más de 50 personas.

El vocero explicó que la situación generó grandes dificultades a los usuarios, quienes ya se veían afectados por la merma de unidades que han dejado de circular ante la falta de repuestos e insumos. Al respecto, indicó que el 70% de los buses (de un promedio de 600 unidades disponibles) está fuera de servicio por daños.

“Estamos en estado crítico. No conseguimos repuestos a no ser que paguemos precios escandalosos. La proveeduría que instaló el gobierno no nos surte de baterías y hace mes y medio que no venden cauchos. Solo logramos acceder a un aceite para vehículo”, señaló.

DC | El Pitazo