Twitter amplía el límite a 280 caracteres por mensaje

Twitter anunció hoy que va a comenzar a ofrecer a algunos usuarios el doble de caracteres en sus mensajes, dentro de un experimento que podría acabar con su tradicional límite de 140.

En un anuncio en su blog corporativo, la empresa estadounidense explicó que por ahora ese nuevo máximo de 280 caracteres estará disponible únicamente para un pequeño grupo de usuarios de distintas lenguas.

La selección, según la compañía, se ha hecho de manera aleatoria y a nivel mundial, aunque todos los usuarios podrán ver los tuits de hasta 280 caracteres en aquellas cuentas donde se desarrolle esta prueba.

“Aunque confiamos en nuestros datos y en el impacto positivo que tendrá este cambio, queremos probarlo con un pequeño grupo de gente antes de tomar la decisión de lanzarlo para todos”, explicó la compañía con sede en San Francisco.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL

— Twitter (@Twitter) September 26, 2017