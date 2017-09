Todo el círculo en torno a la política, por Albert Geovo (@aegeovo) 

Parece que fue ayer la Guerra Fría, aun en éste tiempo han de cargar el peso de los secretos e información clasificada que raya desde la psicología, y los temas más inverosímiles que nadie puede imaginar.

Cada historia de un actor político tiene una carga implícita de secreto, que puede rayar desde los más pueriles cuentos hasta los más profundos, todo eso viene dentro del fardo del poder que inviste a cada individuo a cada nación su roll en el mundo.

Pretender soslayar esto, es propio del individuo masa, es como negar la existencia de Dios, es verdad que saberlo no cambiaría las cosas, el darse cuenta no arreglaría nada del caos donde se encuentran las mayorías de las naciones, pero tampoco es cierto que el problema de las naciones lo podemos arreglar solamente con fórmulas y planes económicos, políticos, militares, de ingeniería social, entre otros, No; lo que sí es verdad es que se necesita más que eso, para crear una dirección política, capaz de infundir en la sociedad la fuerza y la confianza en sí misma de surgir de sus propias ruinas.

¿Cómo lograrlo?

A través de un equipo de individualidades involucradas en concretar las libertades que canalicen las voluntades de la sociedad, en primer punto, en salir ellos mismos de su propio caos material, brindándoles el visado ético, moral y legal, por supuesto, a cada una de las iniciativas que sirvan en pro al desarrollo global donde están inmersos.

La corriente de energía unas van de adentro hacia afuera y otras de afuera hacia dentro y el proceso de desarrollo nunca es unidireccional como anhelan unos de la dialéctica materialista (evolucionista). Es por lo tanto que un problema social hay que observarlo desde todos los puntos de vistas materiales y espirituales, desde todos los ángulos, estudiando sus causas y es precisamente eso, lo que olvidan los expertos de la ingeniería social, ya que toda construcción debe ir llena de espíritu, de lo contrario se está en presencia de estructura sin vida, sin ánimo, que nacen al mundo como una negación de la vida en sí misma.

Bien vale la pena que se investigue y desarrolle por todas las individualidades afectas e involucradas, en especial las del culto civil, al que se debe la misión de la política.

DC / Albert Geovo / Abogado, Maestrando Ciencias Políticas / albertgeovo@gmail.com / @aegeovo