¡Tips! Así puedes mantener tu aliento fresco todo el día

Tener un aliento fresco es más fácil de lo que imaginas. Y no, no necesitas cargar un cepillo y pasta dental a cada rato. En realidad, sólo hay que tener más cuidado con lo que comes y tener, por supuesto, mejores hábitos higiénicos.

DIETA CON POCOS CARBOHIDRATOS, PERO CON GRASAS Y PROTEÍNAS

Los alimentos grasosos, al ser eliminados, crean cetonas, un subproducto de la grasa que se encuentra en el estómago y se fermenta; el olor de estas cetonas regresa por el esófago y se adhiere a la lengua. De ahí la importancia de comer carbohidratos saludables como brócoli, zanahorias, papa dulce y frutas frescas.

NO OLVIDES TUS VERDURAS

No sólo son buenas para tu salud, sino que promueven un ambiente alcalino, mientras que el mal aliento del cuerpo es ácido.

COME MANZANAS Y ALIMENTOS SALUDABLES CRUJIENTES

La dura textura de las manzanas, apio y zanahorias puede eliminar la comida que se quedó atorada entre los dientes. En realidad, estos alimentos duros pueden funcionar como cepillo de dientes.

TOMA MUCHA AGUA

El agua lubrica la boca, controlando así las bacterias. Sin embargo, las bebidas embotelladas, refrescos y tés fríos se preservan con ácido cítrico, el cual no sólo contribuye a un mal aliento, sino que también tiene un impacto negativo en el esmalte de los dientes.

TOMA MÁS JUGO VERDE Y MENOS CAFÉ

El jugo verde contiene niveles bajos de ácido, mientras que el café tiene muchísimo ácido, lo cual provoca un mal aliento.

MASTICA HOJAS DE MENTA O PEREJIL

Si quieres tomar una ruta más natural, llévate unas hojas de menta o perejil en tu lunch. La menta refrescará tu aliento y el perejil (contiene clorofila) eliminará el mal olor de la boca.

TOMA PROBIÓTICOS

Los probióticos te dan las encimas apropiadas que necesitas para eliminar los alimentos eficientemente y disminuir las probabilidades de que los alimentos se fermenten en el estómago. Además te ayudan a conseguir los nutrientes de lo que comas.

LIMPIA TU LENGUA

Las bacterias pueden pegarse a las papilas gustativas. Es por eso que es súper importante que laves perfectamente bien tu lengua con una herramienta hecha específicamente para ello.

DC | Eme de mujer