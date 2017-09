¡Tierno! Así era hace 10 años Luis Olavarrieta (Foto)

Con los años entendí que la mejor forma de poner en orden mis pensamientos es salir a ejercitarme. Una buena respiración ha sido la clave para controlar mi ansiedad, la actividad física va de la mano con todo lo que hago de manera positiva en mi vida. La producción de endorfinas me ayuda que me sienta más feliz y pleno, pero el aporte más importante es en el ámbito anímico, la depresión no va de la mano con un estilo saludable. Así que a dedicarse, por lo menos, 30 minutos al día no hay nada como llenarse de buena vibra. Ah por cierto, mi compañero quedó como muerto, al fin le gané una a mi fiel #Hansen 🐶❤️

