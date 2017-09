Theresa May primera ministra de Inglaterra se reunió con Julio Borges #7Sep

Este jueves la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, recibió al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, para hablar sobre la situación de crisis humanitaria y política en el país.

“Primera Ministra dio la bienvenida a Julio Borges y Antonieta de López. El Reino Unido se mantiene firme en apoyo de la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, expresó.

La primera ministra de Inglaterra aseguró que su país está “100% con las instituciones democráticas de Venezuela”.

PM welcomed @JulioBorges and @antonietamlopez to No 10 today. UK stands firm in support of #Venezuela democracy and human rights. pic.twitter.com/kTTF9vLntw

— UK Prime Minister (@Number10gov) September 7, 2017