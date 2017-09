Tenista venezolano se perderá la Copa Davis porque el gobierno negó divisas

Triste, desilusionado y desafortunado. Así se sintió Miguel Ángel Esté cuando se enteró, prácticamente a última hora, de que no podrá representar a Venezuela en la serie final de la Zona II Americana de la Copa Davis, debido a la falta de recursos por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND), ente adscrito al Ministerio de Deporte.

La crisis que atraviesa la nación no solo se ha visto reflejada en asuntos políticos, económicos y sociales, sino también en el tema deportivo. La selección criolla buscará el ascenso al Grupo I continental, frente a su similar de Barbados, con el equipo incompleto.

“Es muy bonito representar a tu país. Sentí mucha tristeza cuando me enteré de la noticia, porque el capitán Yohny me había llamado unos meses antes. Fueron unos meses duros, de muchísima preparación y esfuerzo”, expresó Esté en exclusiva a El Nacional.

El tenista contó que, a una semana de iniciar el certamen, se generaron dudas sobre la asistencia del combinado nacional al evento, que tendrá lugar en el Centro Nacional de Tenis en la ciudad de Widley, en Barbados, entre el 15 y 17 de septiembre.

“Resulta que el viernes, mediante mi papá, quien había hablado con uno de los dirigentes de la Federación Venezolana de Tenis (FVT), le notificaron que, posiblemente, el equipo no iría al evento por falta de recursos, pues el IND no nos iba a dar ni un dólar”, detalló.

La FVT le informó el lunes por la mañana que su asistencia al compromiso no se iba a dar, mientras que el IND en ningún momento se contactó con él: “El único contacto que tuve fue con la Federación, que se disculpó por los hechos”.

El sueño de Esté se esfumó. No podrá defender los colores de su bandera junto a Ricardo Rodríguez, Luis David Martínez y Jordi Muñoz-Abreu. “Yo tenía la maleta lista para ir (…) Fuimos dos los afectados: el psicólogo del equipo y yo. Llamé al capitán Yhony, pero él tampoco tenía mucha información”.

Sin embargo, tiene grandes expectativas en cuanto a la actuación de sus compañeros.

“Es riesgoso que se dispute la Copa Davis con solo tres jugadores. Se pone cuesta arriba, porque el desgaste es mucho mayor; pero tengo una fe inmensa en que el equipo dará la cara ante Barbados”, culminó.

“Estas desilusiones pasan facturas”

Otro que vivió una desilusión de la misma complejidad fue José Antonio De Armas, cuando capitaneaba el cuadro nacional, puesto que la Federación Internacional de Tenis, por motivos de seguridad, ordenó el cambio de sede de la final de la zona continental ante Perú en 2016.

“A falta de diez días para el evento nos quitaron la serie y tuvimos que jugar en Lima. Esos son momentos difíciles. Recuerdo que, en ese entonces, a la FVT se le pidió que mandara a un juvenil para que hiciera un sparring y prefirió mandarnos a dos delegados”, dijo en exclusiva a El Nacional Web.

Añadió: “Yo no puedo hablar por Miguel. Estoy seguro de que no la está pasando muy bien. Es una lástima que el equipo no contará con él, porque es un jugador que ha luchado bastante para lograr sus objetivos”.

De Armas comentó que, más allá de la crisis que padece el país, tanto la FVT como el IND deben buscar la manera de que se “respeten” los logros obtenidos por los tenistas.

“El IND sabe muy bien cómo funcional la Copa Davis. Sabe que los equipos son de cuatro jugadores. Saben que Yohny Romero necesita un cuerpo técnico completo para tratar de darnos esas victorias”, afirmó.

Consideró que los tenistas deben alzar su voz ante los obstáculos presentados y que los responsables busquen soluciones.

“Estas desilusiones pasan facturas. Son detalles que no solo frustran a los jugadores, sino al mismo capitán. Creo que cuando uno mantiene el silencio es difícil que las cosas cambien”, remató.

Ubicado en la posición 795 del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Ricardo Rodríguez se mantiene como la raqueta principal de Venezuela. Los anfitriones contarán con Darian King (168 en el ránking ATP), quien es el primer barbadense en ganar un partido de Masters 1000 y el primero en clasificar al cuadro principal de un Grand Slam (Abierto de Estados Unidos).

Será la primera vez en la que ambas delegaciones se enfrenten en la Copa Davis. Venezuela viene de vencer por 3-2 a El Salvador en Miami. Barbados, por su parte, derrotó con el mismo resultado a Guatemala en la serie se disputó en St. Michael (Barbados)

