¡Solidaridad! Don Omar donará 300 mil dólares para damnificados por huracán Irma en Puerto Rico

Una vez más Don Omar es noticia. En esta oportunidad el famoso cantante decidió donar una parte de los ingresos que generen sus conciertos en la Isla, en diciembre próximo, a los afectados por el huracán Irma.

A través de su cuenta en Instagram escribió, “hay momentos importantes donde no hay espacio para otra cosa que no sea ayudar a quienes nos ayudaron. Por eso he decidido donar 100 mil dólares por cada una de las noches en las que me presentaré en mi isla PR para que sean asignadas a las víctimas del huracán Irma”.

“Hemos sido llamados a hacer el bien, a bendecir para poder seguir siendo bendecidos. Mis oraciones para con los afectados, la ayuda va en camino”, agregó el reguetonero.

Estos conciertos será la despedida oficial de los escenario de Don Omar, tras 15 años de ser el preferido de todos. Y serán en el Coliseo de Puerto Rico los días 15, 16 y 17 de diciembre.

