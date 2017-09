Smolansky: los 12 alcaldes destituidos representamos a 10 millones de venezolanos

El alcalde del municipio El Hatillo en exilio forzoso, David Smolansky, continúa su gira internacional en la ciudad de Nueva York, donde denunció el sistemático atropello de las libertades y derechos de los venezolanos a vivir. Durante la Cumbre Concordia, reiteró que los 12 alcaldes que han sido destituidos por el régimen de Nicolás Maduro representan a los 10 millones de venezolanos que los eligieron democráticamente.

“Lo más grave que se vive en Venezuela es que tenemos una dictadura que no garantiza lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a vivir. Todos los días mueren venezolanos por cuatro causas: falta de comida, medicamentos, la violencia política el hampa, que en los últimos años ha asesinado a 260 mil ciudadanos, cifras que solo se pueden comparar con países en guerra como Irak y Siria”.

A juicio del dirigente nacional de Voluntad Popular, el régimen venezolano es una dictadura moderna e innovadora. “El actual Gobierno no hace nada en materia de seguridad; por eso vemos a tantas personas han sido asesinadas y se vive con miedo, ésta es la primera causa de inmigración de un millón y medio de venezolanos. Además, permiten unas elecciones con todos los vicios que pueda haber, se hacen demócratas reconociendo los resultados de manera tardía y posteriormente las desconoce. 12 ejemplos somos los alcaldes destituidos, desconociendo la voluntad de 10 millones, lo que sería un tercio del país. Y la Asamblea Nacional, que obtuvo las dos terceras partes y no ha habido ninguna ley que hayan podido promover”.

El burgomaestre se reunió con el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y aseguró que éste se solidarizó con su caso y con la situación venezolana. “Tony Blair conoce lo que está pasando en Venezuela y mostró su apoyo a todos los perseguidos políticos. Además, ratificó que en Venezuela no se trata de una lucha entre izquierda y derecha, sino entre una democracia y una dictadura. También hemos recibido el apoyo de los ex presidentes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, España y Uruguay. Continuaremos con Fuerza y Fe denunciando el golpe de Estado continuado que ha ejecutado Nicolás Maduro en nuestro país”.

DC/NP