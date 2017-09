¡Sentimental! Mira el mensaje de Criss Angel que parece ser dedicado a Belinda

Este martes el ilusionista estadounidense, Criss Angel, publicó un mensaje en sus redes sociales al parecer dedicado a su ex pareja la cantante mexicana Belinda.

Criss se muestra desilusionado por haber escuchado a su corazón, antes de prestarle atención a lo que le decía su voz interior.

“El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero… esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a la verdadera maestra del engaño“, dice el mensaje.

DC/CD