Se incendió la embajada de Ecuador en Washington DC (Fotos+Video)

La embajada de Ecuador en Estados Unidos sufrió un incendio la madrugada de este miércoles que dejó “daño sustancial” en el edificio y dos bomberos heridos, informó un portavoz del departamento de bomberos de Washington DC.

“El fuego fue reportado poco después de la medianoche por unidades del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia Médica del Districto de Columbia (DCFireEMS), que vieron las llamas al pasar por el lugar”, dijo a AFP Vito Maggiolo, vocero de la entidad.

Unos 125 bomberos fueron convocados para combatir el incendio en tareas que duraron hasta las primeras horas de la mañana, cuando finalmente se abandonó el área.

“No había nadie en el edificio cuando se inició el fuego. Sólo resultaron heridos dos bomberos, que fueron hospitalizados pero cuyas vidas no corren peligro”, explicó.

La sede de la embajada de Ecuador en la capital estadounidense es una casona de estilo clásico de cuatro pisos, ubicada en la esquina de las calles 15th St. y Euclid St., en el noroeste de la ciudad.

“No tenemos estimaciones de daños, pero puedo decir que hubo daño sustancial en una porción del área del ático y del techo del edificio”, dijo.

Maggiolo dijo que se había investigado el origen del fuego, pero declinó dar detalles.

“Los informes preliminares indican que los daños son significativos y que el incendio se habría iniciado por una aparente falla eléctrica”, indicó por su parte la Cancillería de Ecuador en un comunicado emitido en Quito, en el que deseó una “pronta recuperación” a los bomberos afectados.

Según el texto, el fuego también afectó a la representación permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Consulado del Ecuador en Washington, así como a las agregadurías militar, naval, aérea y de policía.

Las autoridades ecuatorianas aseguraron que todo el personal de la embajada “se encuentra bien” y que se trabaja para reanudar los servicios consulares y del resto de las oficinas “a la brevedad posible”.

2nd Alarm structure is large 4 story embassy building. We continue to battle the fire from interior. Still no injuries. #DCsBravest pic.twitter.com/7yfr41a4CI

— DC Fire and EMS (@dcfireems) September 27, 2017