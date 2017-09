Saady Bijani: “No es seguro que se realicen las elecciones y menos que sean limpias y sin trampas”

Saady Bijani, primer alcalde de San Francisco y líder político, afirmó que nadie está seguro que finalmente se realicen unas elecciones de gobernadores. Y sostuvo: “Mucho menos que sean limpias y transparentes, hasta ahora han hecho lo que les han dado las ganas, no respetan las leyes, ni el cronograma, ni las bases comiciales, hasta el punto que en menos de un año han modificado tres veces la fecha y aún no se conoce el día”.

Bijani, dijo: “Con esta nefasta dictadura nada nos puede sorprender fuera de la ley, hacen los que le favorezca perpetuarse en el poder mientras la gente se come un cable… No les importa resolver el hambre, la falta de medicinas, la seguridad sino como seguir chupando del poder como las garrapatas se pegan de la teta de las vacas”. Por otro lado manifestó su posición ante las elecciones y afirmó: “Nunca debimos dejar el camino de salir de Maduro por ir a unas elecciones de gobernadores porque no soluciona la crisis”

Por ello, el economìsta declaró “Las elecciones de gobernadores con Maduro y Tibisay es una trampa… La calle sola, la sociedad civil olvidada, nuestros caídos sin justicia, la gente viviendo un infierno, la presión internacional floja y una Fraudulenta y chimba ANC destituyendo a la fiscal y ratificando un CNE ilegítimo, una oposición dividida y desmoralizada mientras tanto Maduro en Miraflores destruyendo a Venezuela”.