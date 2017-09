Retén de Cabimas sigue tomado por fuerzas policiales

Un nuevo tiroteo tuvo lugar en el Centro de Retenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, en Cabimas, luego de que este jueves fuera tomado por las fuerzas policiales del Zulia al caer muerto un policía tras una reyerta que se formó con varios reclusos del Pabellón B.

Emilia Viera, abogada de un recluso, informó que la situación fue controlada cerca del mediodía, cuando un nuevo grupo de funcionarios pertenecientes al cuerpo de la Policía Bolivariana de la entidad hizo acto de presencia. “Un nuevo tiroteo se formó a las 9:00 de la mañana. Aún no sabemos si hay heridos o muertos; ningún vocero ha informado algo oficialmente”, expresó. Al cierre de esta nota, el único pronunciamiento oficial al respecto lo brindó Biaggio Parisi, secretario de seguridad y orden público del Zulia, confirmando la muerte del oficial en su cuenta Twitter.

“Una vez más llegaron estos tipos haciendo tiros hacia adentro, también dispararon afuera para que no nos acercaramos y no sabemos cuántos heridos hay, o si hay muertos”, comentó la esposa de un reo, que no quiso identificarse. Los reclusos estuvieron más de 24 horas sin recibir comida ni agua hasta horas del mediodía, cuando permitieron el acceso para ingresar alimentos. La electricidad también estuvo cortada.

Hasta los momentos no se manejan cifras exactas de los posibles heridos que puedan estar en el área del Pabellón B.

DC | El Pitazo