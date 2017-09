Reportan fallas en el servicio de Digitel este #14Sep

Usuarios de las redes sociales denunciaron fallas en la plataforma de Digitel.

Clientes aseguran que se debe al robo de cables y antenas de la empresa. Desde la mañana de hoy, que no pueden realizar llamadas ni enviar mensajes de textos.

Hasta el momento la compañía telefónica no ha emitido ningún comunicado con respecto a los inconvenientes.

¿Quien por aquí de digitel? no me salen las llamadas y no tengo datos.

— Willeyma (@willeblanco) September 14, 2017