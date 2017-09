¡Regresa! Yandy Díaz es el primer importado de Leones del Caracas

El utility Yandy Díaz está listo para regresar con Leones del Caracas para su segunda temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Él será el primer foráneo de la tropa metropolitana para la zafra 2016-2017.

“Me entusiasma mucho regresar con Leones y volver a vestir esa camiseta que me di cuenta representa mucho para los fanáticos y para el país”, comentó el cubano vía telefónica.

Yandy Díaz: Me quedó una espinita clavada de la temporada pasada. Este equipo significa mucho para mí y creo que tenemos material para ganar pic.twitter.com/7eEsJ7eNEx — Leones del Caracas (@leones_cbbc) September 11, 2017

“Creo que Yandy será el importado de mayor nivel en la LVBP este año”, explicó Luis Ávila, presidente de la organización. “Perdió el título de bateo el último día pero debe ser de nuevo un baluarte para el equipo. Debe ser un jugador aún mejor que durante la temporada pasada ya que tiene más madurez, y una estadía más prolongada a nivel de Grandes Ligas”.

Su rendimiento la zafra pasada le valió incluso para establecer un récord en la franquicia, pues el utility cubano se embasó en los 40 juegos que disputó (en 33 conectó al menos un imparable).

“Fue increíble tener esa racha pero a mi parecer no valió de nada porque el equipo no clasificó a los playoffs”, dijo el jugador. “Este año voy a ayudar al equipo todo lo que pueda con el objetivo de ganar el campeonato. Me quedó una espinita clavada de la temporada pasada. Este equipo significa mucho para mí y creo que tenemos material para ganar”.

Su gran año en Venezuela más un redondo Spring Training le hicieron ganarse un puesto en el equipo grande de los Indios de Cleveland, con quienes hizo su debut y actualmente se mantiene jugando.

DC | Prensa Leones