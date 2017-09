¿Qué tan preocupados deberíamos estar de que estalle una guerra nuclear?

El martes, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con “destruir totalmente” la nación asiática si su país se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados.

Pyongyang realizó su sexta prueba nuclear a inicios de septiembre, amenazó con disparar misiles hacia el territorio insular de Guam y dijo que podría probar una bomba de hidrógeno en el océano Pacífico.

Todas estas provocaciones ocurren en medio de informes de que Pyongyang pudo haber logrado miniaturizar un arma nuclear para transportarla en un misil intercontinental.

Esta posibilidad ha sido largamente temida por EE.UU. y sus aliados asiáticos.

¿Son estas situaciones precedentes para que se desate un conflicto militar?

Los expertos dicen que no debemos entrar en pánico. Todavía. Estas son las razones:

Esta es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Una guerra en la península coreana no sirve a los intereses de nadie.

El principal objetivo del gobierno norcoreano es la supervivencia, y el conflicto directo con EE.UU. lo pondría seriamente en peligro.

Como señala Jonathan Marcus, corresponsal de Defensa de la BBC, cualquier ataque de Corea del Norte contra EE.UU. o sus aliados en el contexto actual podría convertirse rápidamente en una guerra más amplia y “se supone que el gobierno de Kim Jong-un no es suicida”.

De hecho, es por eso que Corea del Norte ha estado tratando de convertirse en una potencia nuclear.

Según el razonamiento norcoreano, tener esta capacidad protegería a su gobierno, ya que el costo de derribarlo sería mayor.

Kim Jong-un no quiere seguir el camino de Muamar Gadafi en Libia o Saddam Hussein en Irak, el primero capturado por los rebeldes y ejecutado por estos en plena calle el 20 de octubre de 2011, y el segundo ahorcado la víspera de la Nochevieja de 2006 por cargos de crímenes contra la humanidad.

Andrei Lankov, de la Universidad de Kookmin en Seúl, dijo al periódico británico The Guardian que había “muy pocas probabilidades de conflicto”, pero que de igual manera, los norcoreanos no estaban “interesados ​​en la diplomacia” en este momento.

“Primero quieren desarrollar la capacidad de borrar a Chicago del mapa y luego se interesarán ​​en soluciones diplomáticas”, señaló Lankov.

Pero, por el lado estadounidense, ¿qué posibilidades hay de que ejecute un ataque preventivo?

Esto daría como resultado una gran pérdida de vidas, incluyendo las de miles de estadounidenses, entre soldados y civiles.

Además, Washington no quiere correr el riesgo de que se disparen misiles nucleares hacia el continente estadounidense.

Por último, China —el único aliado de Pyongyang— ha ayudado a sostener al gobierno norcoreano precisamente porque su colapso se considera un resultado estratégicamente peor.

La instalación de tropas de EE.UU. y Corea del Sur justo al otro lado de la frontera china es una perspectiva que Beijing no quiere tener que afrontar, y eso es lo que la guerra propiciaría.

Trump puede haber amenazado a Corea del Norte con un lenguaje poco común para un presidente de EE.UU., pero esto no significa que el país esté avanzando activamente hacia una guerra.

Como dijo un funcionario militar anónimo a la agencia de noticias Reuters en agosto: “El hecho de que la retórica suba no significa que nuestra postura cambie”.

El columnista de The New York Times, Max Fisher, está de acuerdo: “Este tipo de señales (que la postura o acciones sigan iguales), no los comentarios improvisados de un líder, son los que importan más en las relaciones internacionales”.