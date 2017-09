¡Que bochorno le bloquearon el paso! Embajada de Venezuela en Australia suspendió actividades por deber alquiler (Foto)

La embajada de Venezuela en Australia suspendió sus actividades temporalmente por adeudar varios meses de renta al dueño del lugar, quien fue golpeado por el esquiador venezolano Cesar Baena tras bloquear los accesos.

El propietario del inmueble desde donde opera la embajada venezolana en Australia, específicamente en O’Malley, Canberra, no ha recibido el pago del alquiler por meses, totalizando una deuda de 50.748 dólares australianos (40.592,31 dólares americanos) por la cual no ha recibido una respuesta de los venezolanos, reseñó el medio australio The Daily Telegraph.

El hombre, que posee la casa de ladrillos junto con su esposa, decidió bloquear los accesos con un camión, una camioneta y dos maquinas de construcción.

Sin embargo, la medida no sentó bien con el esquiador Cesar Baena, conocido también por haber entrenado a Adrián Solano, que se encuentra en Australia para entrenar para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. De acuerdo con el Telegraph, Baena golpeó al hombre de 74 años en la cara y alegó que la mansión era propiedad de Venezuela.

Por tal motivo, el venezolano fue acusado de asalto común y se enfrentará a la Corte de Magistrados de ACT el 26 de septiembre.

De acuerdo a las declaraciones que el propio Baena dio al portal australiano, este le dijo al propietario: “Por favor quita eso (los camiones). Este es mi país y estás irrespetando nuestra soberanía”, quien le respondió “no obtendrás lo que quieres”.

“Así que lo golpee en la cara. Podría dar mi vida por mi país si fuera necesario”, dijo el venezolano.

DC | Runrun.es