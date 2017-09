Por esta razón critican el trasero de Tom Cruise (Foto + Vídeo)

A través de las redes sociales se hizo viral una cinta llamada “Valkiria”, protagonizada por Tom Cruise en el 2008 sin embargo, fue hace unos meses cuando una escena de la película, situada en el contexto de la Segunda Guerra, dio de qué hablar y se volvió rápidamente viral

La imagen de primer plano muestra el trasero del actor mientras intenta ponerse en pie en medio de una escena de guerra. El tamaño despertó polémica en redes sociales, muchos apoyaron la teoría de que se trataba de un doble y otros que usaba relleno o un trasero falso.

“No tengo idea (de lo que se dice). No hubo nada de eso (rellenos o prótesis) en “Valkyria”. Soy yo. No es un CGI (imagen computarizada), soy yo quien se mueve así. Yo hago mis escenas”, dijo el actor.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe

— swizz keats (@iluvbutts247) August 20, 2017