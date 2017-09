¡Polémica! Este fue el mensaje de Irrael Gómez al novio de Kerly Ruiz (Foto)

Vaya sorpresa con la que me levanto, de verdad me parece doméstico contestar esto, pero mi deber como padre no me deja no hacerlo, no me impide callarlo, ya quisiera yo tener la suerte de ustedes, por aquello de amarse en 20 días y tener una familia en el mismo tiempo, pero si mis matemáticas no me fallan, estimado abogado, según mi "colectivo" yo también tengo uno 😉 pero el mío es de seguidores, estoy seguro que estará de acuerdo en algo, ya que esto se ha manejado desde lo digital, digno de personas maduras, pero lamento decirte te equivocas en una sola cosa "camarada" solo para usar tú mismo lenguaje. El Papá de Gail soy yo, y de eso no te quede la menor duda, que tu arrebato no te haga dudarlo. Y así arranca mi día.

