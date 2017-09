Papa Francisco inicia su tercera etapa de visita Colombia y llega a Medellín para ofrecer misa #9sep

Por la lluvia y neblina no fue posible que el santo padre realizara el trayecto de 15 minutos en un helicóptero hasta el aeródromo Enrique Olaya Herrera, de la capital del departamento de Antioquia, donde oficiará la santa misa

El papa Francisco llegó al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, donde debido al mal tiempo abordó un vehículo cerrado que lo llevó a Medellín para comenzar la tercera etapa de su visita a Colombia.

Por la lluvia y neblina no fue posible que el santo padre realizara el trayecto de 15 minutos en un helicóptero hasta el aeródromo Enrique Olaya Herrera, de la capital del departamento de Antioquia, donde oficia la santa misa.

Allí en su discurso dijo la Iglesia no es nuestra, es de Dios”: papa pide no prohibir el ingreso a quien quiera entrar

Todos tienen cabida en ella, dijo durante homilía en Medellín. Pese a que el clima retrasó su llegada, más de un millón de fieles lo recibieron emocionados.

Instó a no prohibir el paso a quien quiera acercarse al Señor. “La iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está solo abierto sino traspasado por el amor que se hizo dolor”, recalcó.

Para ello, invitó a ser discípulos de Dios viviendo con estas tres actitudes: “ir a lo esencial, renovarse e involucrarse”.

