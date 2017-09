Padre de Juan Pernalette mostró foto de la tumba de su hijo junto a la de Juan Cañizales

Con un largo escrito como dedicatoria a quienes denominó héroes, divulgó la gráfica que muestra las dos tumbas de los jóvenes en el Cementerio del Este en Caracas

Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales dos de los jóvenes que fallecieron durante los cuatro meses de protestas que se registraron en el país están enterrados uno al lado del otro en el Cementerio del Este, ubicado La Güairita.

“Dos guerreros de luz que no serán olvidados nunca. Uno al lado del otro; Hoy fuimos a visitarte hijo; a llevarte flores; como todas las semanas; una parte de ti no esta allí; una parte de ti sigue en cada de uno de los corazones y mentes que siguen apostando por una Venezuela Libre; de oportunidades de reencuentro, una Venezuela bonita como la soñaste; una parte de ti sigue en cada Calle; Avenida; en cada rincón de tu País donde se tenga presente que los Venezolanos no se doblegan ante nadie; porque este es un País de Libertadores y no importa dejar su vida por conseguir su Libertad. Dios con nosotros. Dios; justicia y Libertad”, fueron las palabras del padre de Juan Pablo Pernalete que acompañaron su publicación en Instagram.

DC/CD