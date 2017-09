Octava temporada de Game of Thrones se habría filtrado en internet

La séptima temporada de Game of Thrones acaba de concluir, con grandes revelaciones y la promesa de una temporada 8 llena de momentos épicos. Sin embargo, estuvo marcada por las filtraciones, episodios que se vieron antes de tiempo, y más, y esto podría ser aún peor en la próxima temporada. Resulta que, si los rumores son de creer, los esbozos de los guiones podrían ya estar filtrados y dando vueltas por la red.

Lo primero que hay que aclarar es que se duda de la autenticidad de estos bocetos, nada, absolutamente nada es prueba contundente de que sean reales. Sin embargo, desde Cultura Geek nos sacrificamos y decidimos leerlos, y de ser reales podemos garantizar que el final de Game of Thrones será absolutamente increíble y dejará a todos los fans contentos con un final agridulce, tal cuál George R.R. Martin prometió en entrevistas previas.

Los guiones surgieron en 4chan, y desde entonces circularon por la web hasta terminar en Reddit, que es donde están siendo analizados y discutidos. El consenso parece indicar que probablemente sean falsos, aunque todos deseamos que sean reales ya que sería un excelente final para la serie. Incluso se dice que, de ser falsos, pueden haber acertado con varios puntos clave de la trama. Los documentos están en inglés, y hasta ahora nadie se tomó el trabajo de traducirlos.

A la hora de discutir sobre las filtraciones de la octava temporada de Game of Thrones, hay que tener en cuenta que los guiones deben estar guardados bajo máxima seguridad, y los actores sólo reciben sus escenas, y no copias completas de los episodios, por lo que no se entiende de dónde específicamente salieron. Sin embargo, los creadores anunciaron que terminaron de escribir la serie el 26 de julio de 2017 por lo que los guiones oficiales de los que estos dicen ser un boceto previo, existen.

La temporada 8 de Game of Thrones tendrá sólo 6 episodios, pero cada uno tendrá la duración de una película corta. Desde Cultura Geek recomendamos no leerlos – si ya aguantaste 7 años viendo crecer a los personajes, te mereces ver el final en la pantalla, en alta definición, y tener una experiencia pulida, a la altura de las capacidades de los actores, el equipo técnico, y HBO. Sin embargo, si así y todo querés ver cómo estos hackers dicen que termina, da click acá.

