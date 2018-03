Niño de 11 años murió ahogado en río del estado Táchira

Un estudiante del sexto grado de primaria de la escuela Palmar Ramireño, en el municipio Torbes, murió ahogado cuando se sumergió en aguas del río Quinimarí, en el municipio Córdoba, estado Táchira, y fue arrastrado por una corriente súbita.

La víctima fue identificada como Kart Yorisner Montoya Castillo, de once años de edad, quien murió minutos después que se internara en una zona profunda del río en la vía que conduce a El Tambo.

Los reportes policiales refieren que el trágico hecho ocurrió el lunes a las 2 de la tarde, en momentos que la víctima disfrutaba de un baño con un grupo de amigos y unos familiares.

Al parecer y de acuerdo con las fuentes, el menorcito no sabía nadar, por lo que fue advertido por sus allegados, que le dijeron que no buscara la parte más profunda del río; no obstante desacató esta petición y fue arrastrado aguas abajo por una corriente imprevista.

En medio de la desesperación y angustia, tanto amigos como allegados del niño intentaron rescatarlo de las aguas pero la fuerza de la corriente se los impidió y éste fue arrastrado, por lo que infortunadamente el menor se sumergió.

Una vez conocida la noticia, integrantes de Protección Civil del municipio Torbes desplegaron un operativo de rescate y lograron socorrerlo, pero lamentablemente ya había fallecido.

El cadáver del menor fue llevado a la morgue del Hospital Central para la autopsia de ley.

DC | Diario La Nación