Niña recibe un pelotazo durante juego en el Yankee Stadium (Video)

Una de las grandes polémicas en el béisbol a lo largo de los últimos años, es la posibilidad de alargar las mallas de protección para cuidar a los fanáticos, pero hay algunos que piensan que afectaría la visibilidad del juego.

El día de hoy se presentó una tragedia en Yankees Stadium, un punto más a favor de la red alargadas. El enfrentamiento entre los bombarderos y los Mellizos se dejó de jugar por un lapso de 5 minutos, después de que un niño fue golpeado por una línea de foul del tercera base, Todd Frazier.

Inmediatamente, el antesalista se arrodillo incrédulo después de ver lo que había pasado. Jugadores de ambos equipos se mostraron desencajados al ver como el niño fue llevado en brazos por un hombre fuera de la zona. Ni la transmisión de YES Network ni la de Fox Sports North mostraron el pelotazo.

Child gets hit by a foul ball at Yankees game. The players' reactions say it all. pic.twitter.com/YIyaBJq7tT

