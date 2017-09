Nathaly Acedo será la nueva avispita de Televen

Nathaly Acedo, hermana del cantante Omar Acedo y recordada por su participación en la serie juvenil Somos tú y yo, pasó a Televen para incursionar en la animación en el programa El Avispero, que presentó un nuevo staff de animadores tras la salida de Yohana Vargas y Sebastián Frey.

Sin embargo, la llegada de Nathaly aún no es definitiva, porque deberá competir junto a cinco talentos más que desean integrar al canal. El debut de Acedo será este jueves 28 de septiembre y entrevistará a Kent James.

“Mi gente estoy muy feliz por compartir esto con ustedes: soy una de las finalistas del @elavispero_tv en @televentv ! Sencillamente tener la oportunidad de aprender del equipo de producción, técnicos y de todo el personal de este canal fue enriquecedor, además de la práctica tan completa, porque me tocó ir a sabana grande a interactuar e improvisar con el público y todo lo que viví fue único ! Aquí estoy con @kentmundial un artista y amigo que admiro pero no se salvó de esta avispa y la entrevista es reveladora así que no pueden perderse el programa que viene más picante que nunca”, escribió la nueva animadora.

