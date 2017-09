Natalia Lafourcade le canta a Venezuela y recuerda que “todos somos hermanos” (Video)

Siempre canté esta canción con Gustavo. Hoy en Chile 🇨🇱 ❤️ cantamos esta canción con tanto amor para nuestros hermanos venezolanos. Que viva 🇻🇪 Venezuela. Así bella cómo Simon Diaz la pintaba en su música. Pienso que todos nosotros todos, somos hermanos. Nuestras raíces y nuestro folclore está lleno de riqueza y belleza. No deberíamos pasar momentos oscuros ni difíciles porque todos tenemos la posibilidad de vivir libres, en paz y felices más cerca de lo que creemos. Y lo las importante, somos hermanos. Este canto de todos y este momento no solo fue un regalo para Gus en Madrid viviendo su sueño musical y sintiendo sus alas fuertes y voladoras, éste canto es un regalo para todos nosotros. Un regalo para la conexión poderosa que se puede llegar a sentir con la música y sus musas. Gracias tío Simon. Gracias Chile por tu canto y tú amor. Ahí aunque uno se equivoque no pasa nada porque todos lo cantamos con amor y siempre el amor es lo que cuenta. ❤️🇨🇱❤️🇦🇷. Que maravilla de tour por Argentina y Chile. Los amo. Me llevo su cariño, me llevo su amor. Aquí se quedan conmigo para siempre. ❤️🙈🙏🏼❤️

