Nacho rompió en llanto al ver la sorpresa que le dio su disquera (Video)

El cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, no contuvo las lágrimas al ver en una habitación todos los reconocimientos que ha logrado de la mano de la disquera Universal, de la cual también es parte como uno de los ejecutivos.

El artista fue llevado sin saberlo hasta una habitación en la que sobraban las placas en reconocimiento por su labor musical por las producciones junto a talentos internacionales como Sebastián Yatra, Wisin, Yandel y Bad Bunny.

“Quiero agradecerle a mi disquera @universalmusica por todo el apoyo que me ha brindado en esta etapa de mi carrera, de verdad no encuentro palabras para expresar tanta alegría y agradecimiento. Gracias también a mi equipo de criaturas y guerreros que forman parte del TEAM NACHO. Nos hemos convertido en una bonita familia de soñadores que reman hacia la misma dirección”, expresó Nacho en el pie de un video en Instagram.

“Septuple Disco de Platino 😳. Gracias a la leyenda @yandel y al fenómeno más auténtico de la música urbana @badbunnypr por su invaluable aporte a la canción Báilame”, explicó el venezolano en relación con los reconocimientos.

“Gracias a ustedes mi gente, ustedes que leen, que me apoyan y siguen con amor cada cosa que hago, los quiero con el alma, sin su apoyo nada de esto sería posible. Gracias a Dios, porque sin su bendición no hay logros, no hay suerte ni fortuna”, dijo a su equipo y a los que siguen su carrera musical.

DC | Caraota Digital