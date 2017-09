¡Momentos difíciles! Revelan nuevos detalles del divorcio de Lili Estefan

“Pude hablar con Lili el domingo. Estuve hablando con ella el fin de semana. Estaba con sus hijos, con sus amigos, tranquila”, contó el presentador cubano Raúl de Molina durante una entrevista.

Cabe resaltar que la propia Lili Estefan informó la situación por la que estaba pasando y pidió “consideración, respeto y mucho apoyo” de sus seguidores. Asimismo, indicó que son los momentos más fuertes por los que les ha tocado pasar.

“Para mí es como si fuera mi familia porque llevo con ella 19 años, más de lo que han durado muchos matrimonios. La veo casi más que a mi esposa a veces porque, como saben, yo viajo mucho. Así que todo lo mejor para ella”.

“También entiendan lo que está pasando. Después de 25 años que ella llevaba casada, una separación no es fácil para nadie, no es fácil si fuera para mí, no es fácil para ninguna persona de ustedes”, manifestó.

“Ayer iba a venir a trabajar, pero después decidió quedarse. Me dijo que va a venir a estar con nosotros en solamente unos días. Quizás el martes, quizás mañana”.

DC/HC