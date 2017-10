Ministro Dastis dice que en Cataluña no habrá referéndum sino un simulacro

Dastis subrayó que las autoridades españolas harán todo lo que sea posible para asegurar que la jornada se desarrolla de forma pacífica

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó este sábado en una entrevista con la cadena británica “Sky News” que en Cataluña no se celebrará mañana un referéndum de independencia, aunque se produzca un simulacro de votación en algunos lugares.

“No hay locales para votar, no hay papeletas, no hay autoridades para comprobar la autenticidad de los resultados. Quizás haya algún simulacro de votación en ciertos lugares y calles, pero no creo que vaya a haber ningún referéndum”, afirmó.

Dastis subrayó que las autoridades españolas harán todo lo que sea posible para asegurar que la jornada se desarrolla de forma pacífica.

El Ejecutivo autonómico de Cataluña ha convocado una consulta sobre la independencia de España que fue suspendida por el Tribunal Constitucional español.

“Los agentes de las fuerzas de seguridad están mostrando mucha moderación, actuando de una manera proporcionada, y si hay violencia no está viniendo de ellos. Aunque no hay violencia física, hay intimidaciones y acoso por parte de los grupos que apoyan el referéndum”, señaló el ministro.

Dastis sostuvo que el Gobierno de España ha mostrado su disposición a entrar en un diálogo con Cataluña, si bien recalcó que esa negociación debe hacerse sin la precondición de aceptar un referéndum de independencia.

“La Constitución se puede enmendar a través de procedimientos ordinarios, legales y democráticos, está previsto y ciertamente podemos hacerlo”, afirmó el ministro.

El titular de Asuntos Exteriores dijo que Gobierno autonómico catalán ha puesto en marcha una campaña de relaciones públicas basada en la propagación de hechos alternativos.

“La realidad no es como la presentan los catalanes. No están oprimidos. El catalán se habla de forma amplia en Cataluña y si hay alguien con dificultades para utilizar su lengua son los hablantes del castellano”, afirmó.

DC/EC