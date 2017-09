Ministra de Servicios Penitenciarios aseguró que Gilber Caro no hizo huelga de hambre (Video) #21Sep

Mirelys Contreras visitó Carabobo para desmentir varios hechos. En su condición de ministra de Servicios Penitenciarios, aseguró que el diputado Gilber Caro, recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” de Tocuyito, no hizo huelga de hambre.

Entre sonrisas dijo: “Cuando supuestamente inició esa protesta lo mandé a entrevistar y se estaba tomando una sopa de la que damos aquí. Nadie no puede hacer huelga de hambre cuando tiene sus tres comidas diarias como lo manda la ley”.

Desestimó también que el legislador se encuentre aislado y esté siendo torturado, como sus abogados han denunciado de forma reiterada. “Aquí en el centro de formación no hay calabozos de aislamiento. Él tiene atención médica, alimenticia, está incorporado en todos nuestros planes y proyectos dirigidos a todos nuestros privados de libertad”.

Eso no fue lo único que aclaró. Para ella, el paludismo que enfrentan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay es solo un virus. No es una enfermedad que le angustie. “Ellos no están graves ni en etapa terminal”, expresó con una actitud despreocupada.

Insisitió en que cualquier ciudadano está propenso a adquirir un virus, y en el momento que se le detectó a ellos fueron atendidos, se les suministró medicamento, y así sigue siendo desde que fueron trasladados a Carabobo. Los jóvenes están en la sede del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, desde el 14 de septiembre, cuando llegaron desde El Dorado. Ahí, Kevin Rojas, José Saldivia y Alex González fueron diagnosticados con paludismo. Antes del traslado también se le hizo el estudio a Enyer Matute, quien también presentaba síntomas claros de la enfermedad, pero el resultado no se lo entregaron.

La tarde del martes 19 se le comunicó los padres de Richard Suárez, otro de los estudiantes recluidos en el sitio, que presentaba la sintomatología de la enfermedad, a través de una llamada telefónica. Les pidieron acetaminofén, antialérgicos, ácido fólico, guantes y un mosquitero.

“No hay riesgo de propagación, ellos están debidamente tratados, aquí estamos trabajando, tenemos al Ministerio de Salud, y si se detecta cualquier virus se ataca de manera inmediata y el que tenga una enfermedad grave o en fase terminal el tribunal deberá pronunciarse en caso de medida cautelar para los procesados o humanitaria para los penados. Pero hasta ahorita no tenemos ningún caso de ese tipo”.

La ministra también desmintió que en el lugar la población penitenciaria exceda la capacidad de las instalaciones. “Yo no tengo hacinamiento aquí. Tenemos el establecimiento controlado con la aplicación de este régimen se están transformando en hombres y mujeres nuevos todos nuestros reclusos. No tenemos hacinamiento”, insistió.

Minutos antes de la llegada de Contreras al Internado Judicial de Carabobo, donde se realizó el “Plan Cayapa”. Algunos reclusos manifestaron de forma tímida a los periodistas algunos detalles: “Somos más de 80 por letra. No hay cama para todos”, dijo uno. Otro explicó que tienen que amarrar sábanas en algunos pasillos en forma de hamaca para poder dormir.

DC | Caraota Digital